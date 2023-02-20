После нового землетрясения в турецкой провинции Хатай есть разрушения

После нового землетрясения в Турции разрушились дома

Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли на юго-востоке Турции, сообщило управление по ЧС страны. Эпицентры находились в Дефне и Самандаге. Толчки зафиксировали также в Сирии, Ливане, Израиле и на Кипре

Фото: 21Nabik / Twitter

В результате нового землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции разрушились дома, сообщает Anadolu.

В районе Дефне в этой провинции в 20:04 по местному времени (совпадает с московским) произошло землетрясение магнитудой 6,4, уточнило управление по ликвидации последствий ЧС Турции. Также зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

По данным управления, эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что трасса между городами Антакья и Искендерун в Турции обрушилась после двух новых землетрясений.

Толчки ощущались также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Сирийский национальный сейсмологический центр зафиксировало землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром в Искендеруне на границе с Турцией.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники передал, что здания обрушились в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие.

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