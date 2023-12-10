Лавров назвал террористической атакой нападение ХАМАС на Израиль

Министр напомнил, что Россия осудила атаку ХАМАС на Израиль, но поддерживает контакты с политбюро группировки. С ним, в частности, шли переговоры о заложниках. ХАМАС в ноябре отпустил троих россиян

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, 7 октября 2023 г. (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Россия осудила «террористическую атаку» ХАМАС на Израиль 7 октября, но считает недопустимыми «коллективное наказание» палестинцев за действия исламистской группировки, заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая онлайн на Дохийском форуме, передает ТАСС.

Министр отметил, что Москва продолжает поддерживать контакты с ХАМАС, а именно — с его политическим крылом в столице Катара. «У нас есть отношения с этим политическим крылом. И тогда мы немедленно связались с его представителями в Дохе, чтобы вести переговоры о судьбе заложников: как россиян, так и израильтян, а также граждан ряда соседних России стран и ряда других государств», — пояснил Лавров.

По его словам, Москва намерена продолжить оказывать «политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня».

Во время нападения 7 октября боевики ХАМАС захватили свыше 200 заложников, их переправили в сектор Газа. Порядка 1,2 тыс. человек были убиты. Большинство стран осудили действия боевиков.

Согласно исследованию, проведенному аналитической фирмой Arab World for Research & Development, нападение ХАМАС на Израиль решительно поддержали 59% палестинцев, 16% — в некоторой степени. 89% заявили, что атака была совершена «в ответ на современное и историческое угнетение». В опросе приняли участие 668 палестинцев с юга сектора Газа и Западного берега реки Иордан, его проводили с 31 октября по 7 ноября.

В конце октября представители палестинского движения посетили с визитом Москву. С членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа, сообщал МИД.

Через несколько дней после этого в ХАМАС заявили, что получили от России данные о восьми человеках с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках, и пообещали отпустить их. Посол России в Израиле Анатолий Викторов прежде говорил, что в заложниках могут быть трое россиян, также являющихся гражданами Израиля.

С 24 ноября и до 1 декабря между сторонами было объявлено временное перемирие, в ходе которого произошел обмен части заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Были освобождены около 90 заложников и более 180 заключенных. Среди освобожденных оказались несколько россиян, их отпустили вне списков на обмен «в ответ на усилия» Владимира Путина. Это две женщины — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, а также 25-летний Рон Кривой. У всех двойное гражданство.