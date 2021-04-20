Второе повышение может стать двойным

Аналитики разошлись в прогнозах относительно решения ЦБ по ключевой ставке

Санкции, ограничение поездок в Турцию и возможные новые бюджетные расходы — в таких условиях ЦБ уже 23 апреля вполне может повысить ставку на 0,5 п.п., до 5%, допускают аналитики. Хотя плавный рост на 0,25 п.п. более логичен

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России в пятницу, 23 апреля, повысит ключевую ставку, сходятся во мнении опрошенные РБК экономисты. Вопрос только в том, насколько жесткое решение примет Центральный банк.

Впервые за долгое время у аналитиков, опрошенных Bloomberg, значительно расходятся ожидания по дальнейшим действиям ЦБ. Повышения ставки с нынешних 4,5% на 0,25 процентного пункта ожидают 24 экономиста, участвовавших в консенсус-прогнозе. Сторонников повышения ставки сразу на 0,5 п.п. тоже немало — 15 человек.

В феврале Банк России объявил о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), а уже в марте перешел к жесткой риторике и на фоне ускорения инфляции впервые с 2018 года повысил ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. Причем уже тогда он рассматривал и вариант повышения ставки на 0,5 п.п. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на пресс-конференции, что надо начинать возвращаться к нейтральной ДКП «уже сейчас» (ЦБ оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки на уровне 5–6%), объясняя разворот быстрым ростом цен на товары. Инфляция превысила таргет ЦБ в 4% осенью 2020 года и с тех пор ускорилась до 5,8% в марте. Такие темпы роста цен оказались выше прогнозируемых Банком России.

К текущему заседанию ЦБ подходит с инфляцией на локальном пике, отмечается в обзоре аналитиков Банка России «О чем говорят тренды» (.pdf). В дальнейшем она может замедлиться. Эффект высокой базы (прошлогодний рост цен) поспособствует снижению инфляции в апреле, в дальнейшем ее устойчивого замедления можно ждать к концу 2020 года. К 4% инфляция вернется в 2022 году, ожидают аналитики ЦБ.

«Вероятность повышения ставки на 0,25 или 0,5 п.п. сейчас, я думаю, 50/50», — говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах, отмечая, что скорее это вопрос тактики: повысить ставку «одним ударом» и сделать перерыв или, наоборот, повышать ставку шагами в 0,25 п.п. «В последнее время инфляция ведет себя слишком резво, в том числе и из-за слабого рубля и не очень хорошего внешнего фона, в течение года инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось», — замечает Табах.

На решение ЦБ могут повлиять санкции США, запрещающие инвестиции в первичные размещения облигаций федерального займа, и ожидаемый рост бюджетных расходов после послания Федеральному собранию президента Владимира Путина (запланировано на 21 апреля), говорят опрошенные РБК экономисты.

Какие факторы влияют на ЦБ

Зарубежные инвестбанки — JPMorgan и Morgan Stanley — еще в прошлую пятницу сообщили, что с учетом новых санкций вероятность повышения ставки на 0,5 п.п. увеличивается. Санкции против ОФЗ открывают новую главу финансовых санкций против России, риск-премия в рублевых активах может сохраниться на повышенном уровне в течение более длительного времени, цитировало Reuters записку JPMorgan.

ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п. в качестве ответа на высокую инфляцию и те риски, которые сформировались до введения санкций, считает аналитик Райффайзенбанка по России Станислав Мурашов. «До введения санкций рынок жил, как будто санкции в жесткой форме уже были введены», — говорит он. Российские активы на фоне ужесточения санкционной риторики были под давлением в марте и первой половине апреля: доходность по десятилетним ОФЗ в начале апреля превышала 7,3%, что соответствует уровням начала пандемии коронавируса. Нерезиденты активно продавали российский госдолг: в апреле их доля на рынке ОФЗ впервые с 2015 года опустилась ниже 20%.

Введенные на прошлой неделе ограничения пошли не по самому жесткому варианту: они предусматривают первые ограничения против рублевого госдолга, но только нового. Власти США запретили инвесторам приобретать ОФЗ на первичном рынке с 14 июня. Вторичный рынок запрет не затрагивает, что позволяет западным финансовым институтам перекупать бумаги у других игроков. Однако США в дальнейшем могут их ужесточить.

Неопределенность на рынке связана и с возможным изменением бюджетной политики в России, замечает глава центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин, ожидающий повышения ставки на 0,5 п.п. «На рынке есть ожидание, что мы увидим некоторое переформатирование бюджетных подходов. Речь идет о возможных планах по расходованию избыточных ликвидных средств ФНБ свыше 7% от ВВП и возможных дополнительных программах поддержки инвестиций. Увеличение расходов бюджета заставит ЦБ повышать ставку быстрее», — объясняет он. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что перед посланием президента Федеральному собранию 21 апреля правительство ищет средства для новых расходов, включая использование ФНБ или изменение бюджетного правила.

Повышение ставки на 0,5 п.п. — это вполне реалистичный сценарий, уверен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. ЦБ при более серьезном ужесточении политики может учитывать, например, решение о закрытии Турции как туристического направления. «Это потенциально дополнительный инфляционный фактор, потому что он приведет к росту трат внутри страны», — говорит Долгин. Вместе с тем основной фактор неопределенности — это послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, где могут быть объявлены всевозможные дополнительные меры стимулирования экономики. «Если они будут направлены на поддержку доходов населения и потребления, то это может послужить в пользу дополнительного ужесточения политики Банка России», — обращает внимание Долгин. В базовом сценарии экономист ожидает повышения ставки на 0,25 п.п.

Наконец, в пользу повышения ставки может говорить восстановление экономики. «Если мартовская статистика будет заметно лучше ожиданий и недельная инфляция в среду вновь покажет признаки ускорения, это подтвердит, что экономика продолжает восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, что может усложнять ЦБ задачу возврата инфляции к цели 4% в 2022 году», — считает директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Можно ли обойтись без резкого шага

С другой стороны, повышение на 0,25 п.п., до 4,75%, — это аккуратный подход к нормализации ДКП в свете замедления недельной инфляции и незначительного роста волатильности рубля, пишет Полевой. Он также прогнозирует повышение лишь на четверть процентного пункта.

«Мы не видим никаких веских оснований для того, чтобы ЦБ в пятницу [23 апреля] удивил рынок, повысив ставку более чем на 0,25 п.п.», — пишет в обзоре аналитик Citibank Иван Чакаров. Инфляция преодолела свой пик в марте и к концу года может опуститься ниже 5%. Уже есть индикаторы, показывающие насыщенность ценового давления, отмечает он, например инфляция замедлилась благодаря регулированию цен на продукты. Достижение инфляцией 5,8% (судя по всему, своего пика) укладывается в изначальные ожидания ЦБ, констатирует Долгин. Умеренности от Банка России в эту пятницу ожидает и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

В целом ожидания рынка относительно повышения ключевой ставки довольно высоки. «Мы видим, что денежный рынок фактически показывает ставку на конец года на уровне 6%. С моей точки зрения, это чрезмерное ожидание рынка и скорее обусловлено тем, что сохраняется неопределенность и в связи с этим достаточно низкая ликвидность», — говорит Сусин.

«Денежный рынок видит повышение ставки на 0,5 п.п. на ближайшем заседании и повышение на 1,5 п.п. к декабрю 2021 года. Мы посчитали, что для этого инфляция должна превысить 7%, а инфляционные ожидания — достичь 12% с текущих 10,1%. Это не невозможно, особенно учитывая неблагоприятные геополитические сценарии, но маловероятно при нормальных макроэкономических прогнозах», — уверен Иван Чакаров.