Политика
0

В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США

На замену военных возможностей, которые сейчас обеспечивают США, Европе понадобится около $1 трлн, подсчитали аналитики. Уже сейчас ЕС увеличил оборонные расходы и наращивает производство, но пробелы пока остаются, пишет WSJ
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Замена американских военной техники и персонала в Европе будет стоить около $1 трлн, согласно данным Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS), которые приводит The Wall Street Journal.

Вопросы о том, сможет ли Европа избавиться от зависимости от США в сфере обороны и производить достаточное количество вооружения для этого, вновь возникли на фоне амбиций американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии и его заявлений о возможности силового захвата острова, который является автономией в составе Дании. Военные аналитики полагают, что это возможно, но понадобится время.

В настоящее время «некогда застойная оборонная промышленность» Европы производит беспилотники, танки, боеприпасы и другое вооружение самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, пишет WSJ. Например, немецкий концерн Rheinmetall скоро сможет производить 1,5 млн 155-мм артиллерийских снарядов в год, что больше, чем вся оборонная промышленность США, вместе взятая.

Согласно подсчетам аналитиков из Bernstein, в прошлом году Европа потратила на оборону около $560 млрд, что вдвое больше, чем десять лет назад. По оценкам Bernstein, к 2035 году расходы Европы на оборудование составят 80% от расходов Пентагона, по сравнению с менее чем 30% в 2019 году. WSJ отмечает, что переход ЕС на собственное вооружение может иметь последствия и для оборонного сектора США: по данным британской исследовательской группы Agency Partners, на Европу приходится до 10% доходов американских оборонных производителей.

В администрации Трампа рассказали, как Европа убивает себя
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Однако европейским производителям пока не хватает мощностей, аналогичных американским, несмотря на увеличение оборонных расходов ЕС. В оборонной сфере Европы наблюдаются «пробелы». Так, воздушный флот некоторых стран ЕС по-прежнему состоит из американских истребителей F-35, а до разработки собственных стелс-истребителей Европе как минимум десять лет, говорится в материале.

Также европейские страны отстают от США в области спутниковой разведки и в основном зависят от американских компаний в области облачных вычислений, которые управляют данными с поля боя. Кроме того, в Европе практически не производят дальнобойные ракеты, а американские системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия остаются предпочтительными для европейских стран.

The Economist ранее сообщал, что аналитики ожидают сокращения американского контингента в Европе примерно на 30 тыс. человек, однако Вашингтон может также ограничить поддержку истребителей F-35, закупленных европейскими странами, или ускорить вывод критических американских разведывательных и командных систем из НАТО. Как писало издание, Европе потребуется от пяти до десяти лет для перевооружения и воссоздания уникальных военных возможностей, которые сейчас обеспечивают США.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
вооружение американский контингент Европа оборонная промышленность США
