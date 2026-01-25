 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд арестовал фигурантку по делу о похищении подростка в Красноярске

Подозреваемую по делу о пропаже подростка в Красноярске арестовали до 22 марта
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

Суд в Красноярске арестовал 18-летнюю жительницу Сургута, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Девушку отправили в СИЗО до 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Во время судебного заседания прокурор настаивал на заключении девушки под стражу. По его мнению, в связи с тем, что у подозреваемой нет жилья в Красноярске и документа, удостоверяющего личность, она может скрыться или повлиять на свидетелей.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть от 22 марта 2026 года», — озвучил решение судья.

По версии следствия, студентка, действуя совместно с мошенниками, прилетела из Сургута в Красноярск. 22 января она вместе с 14-летним подростком вскрыла семейные сейфы и похитила не менее 2,5 млн рублей. Часть денег — 31 тыс. руб. — девушка оставила себе, а остальное передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.

После этого девушка вместе с подростком поехали на съемную квартиру, где молодые люди ожидали дальнейших указаний. Спустя два дня полицейские нашли пропавшего мальчика. Девушку задержали.

Студентку подозревают в мошенничестве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Анастасия Карева
Красноярск суд арест мошенничество похищение
