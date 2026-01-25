В МИДе заявили о «пробуксовке» диалога с США по «раздражителям»
Диалог России и США по «раздражителям» пока пробуксовывает, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка. Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном уже на протяжении определенного времени обозначается как раздражители», — сказал замминистра.
Из этого, по словам Рябкова, проистекают несколько выводов. «Первый: мы не можем не модифицировать формат наших контактов с американской стороной», — пояснил он.
Как отметил Рябков, если первые два раунда переговоров проходили в третьих странах, то сейчас в силу того, что необходимо проделать значительную дополнительную подготовительную и «даже исследовательскую» работу в отношении того, «существуют ли какие-то пределы гибкости с американской стороны, есть ли база для дальнейших договоренностей», уровень контактов стал рабочим.
Тем не менее они продолжаются, подчеркнул замминистра.
Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале 2025 года в Стамбуле, вскоре после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий. Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре отмечал, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много» и диалог с Вашингтоном идет не так быстро, как хотелось бы.
В конце декабря Рябков рассказал, что Россия и США провели новую встречу, посвященную «взаимным раздражителям». Подвижки есть, но главные вопросы пока не решены, отметил он. Дипломат допустил, что понадобятся «импульсы на политическом уровне».
Очередные контакты, по словам Рябкова, могут состояться весной, но точной даты пока нет.
