Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье

Тишковец: температура опустилась ниже -30 °C в поселке Черусти в Подмосковье

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Температура воздуха опустилась ниже -30 °C в поселке Черусти в Московской области (156 км к востоку от Москвы) в ночь на воскресенье, 25 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, Черусти стал единственным местом в регионе, где мороз преодолел отметку -30,3 °C. Низкие температуры также зафиксировали в Мелихово (-29,4 °C), Луховицах (-29,2 °C), Серпухове (-29,1 °C) и Коломне (-28,4 °C).

В столице погода оказалась значительно мягче. На опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -14,8 °C. В Тушино столбики термометров опустились до -15 °C.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Москве 25 января ожидается пасмурный и морозный день. Температура воздуха составит около -17 °C, ветер северный с порывами до 0,1 м/с.