 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье

Тишковец: температура опустилась ниже -30 °C в поселке Черусти в Подмосковье
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Температура воздуха опустилась ниже -30 °C в поселке Черусти в Московской области (156 км к востоку от Москвы) в ночь на воскресенье, 25 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, Черусти стал единственным местом в регионе, где мороз преодолел отметку -30,3 °C. Низкие температуры также зафиксировали в Мелихово (-29,4 °C), Луховицах (-29,2 °C), Серпухове (-29,1 °C) и Коломне (-28,4 °C).

В столице погода оказалась значительно мягче. На опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -14,8 °C. В Тушино столбики термометров опустились до -15 °C.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Москве 25 января ожидается пасмурный и морозный день. Температура воздуха составит около -17 °C, ветер северный с порывами до 0,1 м/с.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
морозы Москва прогноз погоды
Материалы по теме
В мэрии Москвы заявили о режиме повышенной готовности из-за морозов
Общество
В Москву вернутся 20-градусные морозы
Общество
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
NYT узнал, кем был убитый агентами ICE в Миннеаполисе Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Мне плохо, значит, я живой»: почему нас привлекает депрессивный контентПодписка на РБК, 12:08
В Марсель прибыл перехваченный Францией танкер, шедший из России Политика, 12:04
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение Общество, 12:03
В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США Политика, 11:45
Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет Бизнес, 11:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела Политика, 11:30
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
«Таланты из теплицы»: почему вундеркинды не приходят к успехуПодписка на РБК, 11:14
Какие страны лидируют по уровню внедрения ИИ. Карта Технологии и медиа, 11:11
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:05
Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье Общество, 11:03
Новые рекомендации по питанию вызвали много вопросов. Вот почемуПодписка на РБК, 10:46