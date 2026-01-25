Politico: США хотят укрепить доверие между Россией и Европой через деэскалацию

В США рассказали о планах укрепить доверие между Россией и Европой

Сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но США рассчитывают создать основу, которая позволит начать укреплять его «путем демонстрации реальной деэскалации», заявил чиновник

Соединенные Штаты рассчитывают посредством деэскалации и переговоров по Украине добиться укрепления доверия между Россией и Европой, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Один из источников рассказал, что прошедшие в Абу-Даби двухдневные переговоры России, Украины и США касались в том числе снижения уровня напряженности. Одним из главных камней преткновения Politico назвала содержание будущих гарантий безопасности для Украины, которые могут предоставить как США, так и европейская «коалиция желающих».

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

«Очевидно, что сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но мы хотим создать основу, которая положит начало новой парадигме, позволяющей начать укреплять доверие путем демонстрации реальной деэскалации», — сказал Politico один из американских чиновников.

Россия выступает против появления на Украине иностранного миротворческого контингента. Перезагрузка отношений России со странами Европы возможна при условии появления в них политиков, готовых к прагматичному диалогу без предварительных условий, говорила в июне представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Это, естественно, подразумевает отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе», — поясняла она.

Среди других условий для такой «перезагрузки» дипломат назвала сворачивание «враждебной антироссийской линии», прекращение санкционной политики и отказ от поставок вооружений Украине.

Президент России Владимир Путин за месяц до этого говорил, что Москва сохраняет надежду на возобновление отношений с Европой. «Рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — говорил он.

The Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, представляющие Вашингтон на переговорах, видят возможность нормализации отношений Европы с Россией в реинтеграции последней в мировую экономику.

Ряд зарубежных компаний ушел с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний.

В Кремле подчеркивали, что Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Путин отмечал, что ушедшие зарубежные бизнесы хотят вернуться, но ждут окончания конфликта на Украине.