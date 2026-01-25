 Перейти к основному контенту
В США рассказали о планах укрепить доверие между Россией и Европой

Politico: США хотят укрепить доверие между Россией и Европой через деэскалацию
Сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но США рассчитывают создать основу, которая позволит начать укреплять его «путем демонстрации реальной деэскалации», заявил чиновник

Соединенные Штаты рассчитывают посредством деэскалации и переговоров по Украине добиться укрепления доверия между Россией и Европой, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Один из источников рассказал, что прошедшие в Абу-Даби двухдневные переговоры России, Украины и США касались в том числе снижения уровня напряженности. Одним из главных камней преткновения Politico назвала содержание будущих гарантий безопасности для Украины, которые могут предоставить как США, так и европейская «коалиция желающих».

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

«Очевидно, что сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но мы хотим создать основу, которая положит начало новой парадигме, позволяющей начать укреплять доверие путем демонстрации реальной деэскалации», — сказал Politico один из американских чиновников.

Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских
Политика
Дональд Трамп

Россия выступает против появления на Украине иностранного миротворческого контингента. Перезагрузка отношений России со странами Европы возможна при условии появления в них политиков, готовых к прагматичному диалогу без предварительных условий, говорила в июне представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Это, естественно, подразумевает отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе», — поясняла она.

Среди других условий для такой «перезагрузки» дипломат назвала сворачивание «враждебной антироссийской линии», прекращение санкционной политики и отказ от поставок вооружений Украине.

Президент России Владимир Путин за месяц до этого говорил, что Москва сохраняет надежду на возобновление отношений с Европой. «Рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — говорил он.

The Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, представляющие Вашингтон на переговорах, видят возможность нормализации отношений Европы с Россией в реинтеграции последней в мировую экономику.

Ряд зарубежных компаний ушел с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний.

В Кремле подчеркивали, что Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Путин отмечал, что ушедшие зарубежные бизнесы хотят вернуться, но ждут окончания конфликта на Украине.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
доверие двусторонние отношения США ЕС
