Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет

В 2025 году аптеки заработали на антидепрессантах на 36% больше, чем в 2024-м. Продажи растут непрерывно с 2019 года, и за это время они увеличились более чем в четыре раза. Почему не падает спрос на эти лекарства

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские аптеки по итогам 2025 года продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб., следует из данных аналитической компании DSM Group (есть у РБК). Объем продаж этих препаратов в сравнении с 2024 годом вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% в деньгах. Это самая высокая динамика после 2022 года. В том году прирост продаж этих препаратов относительно 2021-го составил 42% в натуральном выражении, а в деньгах — 66%.

Аналитическое агентство RNC Pharma согласно с такой оценкой динамики продаж лекарств, рассказал РБК директор по развитию агентства Николай Беспалов. Но эксперт называет другие абсолютные показатели. По оценкам RNC Pharma, за 2025 год в стране было продано 23,5 млн упаковок антидепрессантов на 19,5 млрд руб. Прирост в сравнении с 2024 годом составил 35,8% в рублях и 24% в упаковках, оценил Беспалов.

Согласно данным DSM Group, аптеки наращивают продажи антидепрессантов в деньгах непрерывно уже седьмой год подряд. Так, еще в 2019 году россияне купили в аптеках 8,4 млн упаковок на 4,7 млрд руб. По подсчетам агентства, по сравнению с тем периодом россияне в 2025 году потратили на такие лекарства в четыре раза больше. А в сравнении с предыдущим всплеском продаж в 2022-м расходы на эту категорию лекарств выросли за три года вдвое.

Розничные продажи антидепрессантов в упаковках за последние семь лет падали лишь однажды: в 2020 году, когда их продали на 6% меньше, чем годом ранее, — 7,9 млн упаковок. После этого спрос на эти препараты только рос: в натуральном выражении продажи в 2025 году превосходят показатели 2019 года в 2,7 раза.

Какие антидепрессанты самые популярные

Самый продаваемый бренд среди антидепрессантов в 2025 году по количеству упаковок — «Золофт». Владельцем регистрационного удостоверения на это лекарство является американская фармкомпания Viatris. Российские аптеки по итогам 2025 года продали 3 млн упаковок препарата на 1,4 млрд руб. При этом еще в 2024-м «Золофт» занимал только третье место по объему продаж в натуральном выражении — тогда было продано 1,9 млн упаковок. В пятерку самых продаваемых брендов антидепрессантов в 2025 году также вошли: «Амитриптилин» (2,8 млн упаковок), «Флуоксетин» (2,5 млн упаковок), «Эсциталопрам» (1,4 млн упаковок) и «Триттико» (1,3 млн упаковок).

Поводами к назначению «Амитриптилина», «Флуоксетина» и «Золофта» является не только диагностированная депрессия, а также обсессивно-компульсивное расстройство, биполярное расстройство, хронические болевые синдромы и другое, рассказала РБК клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова. В результате действия «Амитриптилина» в головном мозге повышается концентрация серотонина и норадреналина, которые являются важными нейромедиаторами, продолжает эксперт. При этом препарат имеет побочные эффекты: кроме систем серотонина и норадреналина, он оказывает действие, например, на гистаминовую систему, тем самым вызывая сонливость. Препараты, выпускаемые под брендами «Флуоксетин» и «Золофт», являются ингибиторами обратного захвата серотонина — они, по словам Куликовой, оказывают более мягкое действие на естественную мозговую активность ввиду их избирательности действия на систему серотонина.

Беспалов из RNC Pharma поясняет, что «Золофт» является одним из самых дешевых современных антидепрессантов. Так, средняя цена одной упаковки препарата в 2025 году составила 457 руб., добавляет он. Для сравнения: цена упаковки «Триттико» тогда же достигала 1,7 тыс. руб. Сам владелец бренда «Золофт» грамотно выстраивает маркетинговую активность вокруг продукта, считает он. «Этот факт в сочетании с очень приятным ценником и обеспечивает восходящий тренд продаж», — полагает эксперт.

При этом больше всего денег аптеки заработали на антидепрессанте другого бренда — «Ципралекс», следует из данных DSM. Регистрационным удостоверением на этот препарат владеет датская фармкомпания Lundbeck. За 2025 год аптеки продали 1 млн упаковок препарата на 2,7 млрд руб. Первое место по объему продаж в деньгах этот препарат занимал и в 2024 году. В топ-5 по продажам в деньгах за 2025-й также вошли «Триттико» (2,3 млрд руб.), «Веласкин» (1,9 млрд руб.), «Дулоксента» (1,4 млрд руб.) и лидер продаж в упаковках «Золофт» (1,4 млрд руб.).

Почему растут продажи антидепрессантов

Рост продаж антидепрессантов вызван в первую очередь тем, что россияне стали чаще обращаться к врачу при самостоятельном выявлении симптомов депрессии, рассказала Куликова. Еще начале 2020-х годов россияне опасались применять антидепрессанты как препараты, которые имеют побочные эффекты и риск зависимости, продолжает она. Принимая эти лекарства, человек мог столкнуться с социальным осуждением. Но отношение к антидепрессантам меняется из-за роста осведомленности людей о таких расстройствах, отмечает эксперт.

«Антидепрессанты стали понятными для населения средствами в коррекции ряда симптомов. В том числе значительную роль сыграла пандемия коронавируса. Сама по себе пандемия стала фактором, способствующим повышению тревоги, и стрессовым событием», — говорит Куликова.

Беспалов также отмечает, что раньше сами врачи избегали назначения антидепрессантов. «Эти опасения тоже возникли не на пустом месте. Очень многие препараты старых поколений обладали довольно серьезным набором побочных эффектов, что ограничивало возможности их применения или приводило к серьезному ухудшению качества жизни пациента», — говорит эксперт.

На резкое увеличение продаж антидепрессантов в 2022 году повлияла тревога россиян на фоне объявления специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Динамику продаж в 2025 году в большей степени определили переживания граждан из-за проблем на рынке труда. В прошедшем году российские компании проводили масштабные сокращения, а доход россиян снижался при сохранении высокого уровня закредитованности, напомнил он.

Потолок развития рынка в сегменте антидепрессантов еще не достигнут и как минимум на протяжении ближайших двух-трех лет их потребление будет расти, считает Беспалов. По его оценкам, объем розничных продаж препаратов в рамках данной группы сможет преодолеть планку 30 млрд руб. в течение нескольких ближайших лет.