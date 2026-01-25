 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Какие страны лидируют по уровню внедрения ИИ. Карта

Появилась карта уровня распространения ИИ в разных странах
Сюжет
Инфографика РБК
Уровень распространения ИИ в мире во второй половине 2025 года составил 16,3% населения, посчитали в Microsoft AI Economy Institute. В разных странах доля варьируется от 5,1 до 64%. Показатели для 147 государств — на карте РБК

Во втором полугодии 2025 года каждый шестой человек на планете (16,3%) пользовался ИИ, что на 1,2% больше, чем в первые шесть месяцев года, следует из доклада Microsoft AI Economy Institute. Среди лидеров по внедрению искусственного интеллекта оказались ОАЭ и Сингапур, где нейросетями пользуются более 60% населения. Ниже всего процент внедрения новой технологии в Афганистане, Таджикистане, Туркмении и Камбодже, где ИИ пользуются менее 6% жителей. Разрыв между странами глобального Юга и глобального Севера составляет 10,6% в пользу последнего.

Россия, согласно исследованию, входит в 20% стран с самыми низкими показателями распространения ИИ — здесь его используют 8% населения, что ставит страну на 119-е место из 147.

Россия в рейтинге внедрения ИИ оказалась ниже Кении
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Оценки AI Economy Institute основаны на данных телеметрии Microsoft и учитывают только пользователей устройств с операционной системой компании. К пользователям ИИ относят тех, кто использовал технологию более 90 минут в месяц. При расчете итогового показателя данные скорректировали, чтобы отразить различия в операционных системах, типах устройств, уровне распространения интернета и численности населения разных стран (учитывалось трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет). Исследователи отмечают, что в некоторых государствах (Россия, Иран и частично Китай) данные телеметрии ограничены, поэтому оценки могут быть неполными.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая
искусственный интеллект Интернет Microsoft Microsoft Corp
Материалы по теме
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке
Технологии и медиа
Россия в рейтинге внедрения ИИ оказалась ниже Кении
Технологии и медиа
Axios узнал, когда OpenAI представит свой первый гаджет
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
NYT узнал, кем был убитый агентами ICE в Миннеаполисе Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Мне плохо, значит, я живой»: почему нас привлекает депрессивный контентПодписка на РБК, 12:08
В Марсель прибыл перехваченный Францией танкер, шедший из России Политика, 12:04
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение Общество, 12:03
В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США Политика, 11:45
Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет Бизнес, 11:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела Политика, 11:30
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
«Таланты из теплицы»: почему вундеркинды не приходят к успехуПодписка на РБК, 11:14
Какие страны лидируют по уровню внедрения ИИ. Карта Технологии и медиа, 11:11
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:05
Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье Общество, 11:03
Новые рекомендации по питанию вызвали много вопросов. Вот почемуПодписка на РБК, 10:46