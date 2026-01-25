Какие страны лидируют по уровню внедрения ИИ. Карта

Уровень распространения ИИ в мире во второй половине 2025 года составил 16,3% населения, посчитали в Microsoft AI Economy Institute. В разных странах доля варьируется от 5,1 до 64%. Показатели для 147 государств — на карте РБК

Во втором полугодии 2025 года каждый шестой человек на планете (16,3%) пользовался ИИ, что на 1,2% больше, чем в первые шесть месяцев года, следует из доклада Microsoft AI Economy Institute. Среди лидеров по внедрению искусственного интеллекта оказались ОАЭ и Сингапур, где нейросетями пользуются более 60% населения. Ниже всего процент внедрения новой технологии в Афганистане, Таджикистане, Туркмении и Камбодже, где ИИ пользуются менее 6% жителей. Разрыв между странами глобального Юга и глобального Севера составляет 10,6% в пользу последнего.

Россия, согласно исследованию, входит в 20% стран с самыми низкими показателями распространения ИИ — здесь его используют 8% населения, что ставит страну на 119-е место из 147.