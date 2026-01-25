 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лондон решил создать «британское ФБР»

В Британии создадут Национальную полицейскую службу, она будет заниматься как борьбой с торговлей людьми и терроризмом. Реформа позволит местным управлениям сосредоточиться на обычных преступления

Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы — «британского ФБР», сообщает Reuters.

Новое подразделение объединит функции Национального агентства по борьбе с преступностью, которое занимается такими преступлениями, как контрабанда наркотиков и торговля людьми, с функциями других ведомств национального уровня, в частности контртеррористических и дорожной полиции. Глава «британского ФБР», национальный комиссар по борьбе с преступностью, станет самым высокопоставленным должностным лицом в стране, отмечает агентство. Сейчас самую высокую должность в правоохранительных органах занимает глава Лондонской столичной полиции.

Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ полиции, которые правительство считает крупнейшими в правоохранительной системе со времен создания Робертом Пилом первой британской полиции в 1829 году. Нововведения британское правительство должно представить 26 января.

В Британии начались консультации по запрету соцсетей для детей
Политика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

«Нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия, — приводит Reuters заявление министра внутренних дел Британии Шабаны Махмуд. — Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, получившую название «британское ФБР», которая будет использовать таланты мирового класса и самые современные технологии для розыска и поимки опасных преступников».

В настоящее время в Англии и Уэльсе работают 43 полицейских управления, некоторые из которых выполняют функции на национальном уровне — например, лондонская полиция отвечает за борьбу с терроризмом. Махмуд отметила, что реорганизация позволит местным правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антиобщественное поведение.

Ожидается, что в рамках нововведений правительство также сократит общую численность Вооруженных сил Великобритании в целях экономии средств и снижения уровня преступности.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания ФБР реформа полиции
Материалы по теме
ФБР начало расследование из-за подозрений о договорном бое на турнире UFC
Спорт
Новый министр обороны Украины раскрыл детали реформы ВСУ
Политика
Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Новые рекомендации по питанию вызвали много вопросов. Вот почемуПодписка на РБК, 10:46
Суд арестовал фигурантку по делу о похищении подростка в Красноярске Общество, 10:30
От модулей до ИИ: как изменятся цифровые HR‑системы в 2026 годуПодписка на РБК, 10:26
В МИДе заявили о «пробуксовке» диалога с США по «раздражителям» Политика, 10:26
Глава Amazon Web Services: «Заменять сотрудников ИИ — настоящая глупость»Подписка на РБК, 10:12
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Что такое японские свечи, как их читать и какие есть паттерны Инвестиции, 10:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Люди с деменцией владеют триллионами долларов. Какую угрозу это несетПодписка на РБК, 10:00
Bloomberg рассказал о растущем бойкоте американских товаров в Дании Политика, 09:52
Лондон решил создать «британское ФБР» Политика, 09:47
Каждый человек попадает в тупик. Как не застрять в нем на всю жизньПодписка на РБК, 09:46
В США рассказали о планах укрепить доверие между Россией и Европой Политика, 09:40
The Times сообщила, что России по территориям пришлось соглашаться с США Политика, 09:16
Олег Вьюгин рассказал, что почитать для «широкого» взгляда на экономику
РАДИО
 Финансы, 09:01