Лондон решил создать «британское ФБР»
Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы — «британского ФБР», сообщает Reuters.
Новое подразделение объединит функции Национального агентства по борьбе с преступностью, которое занимается такими преступлениями, как контрабанда наркотиков и торговля людьми, с функциями других ведомств национального уровня, в частности контртеррористических и дорожной полиции. Глава «британского ФБР», национальный комиссар по борьбе с преступностью, станет самым высокопоставленным должностным лицом в стране, отмечает агентство. Сейчас самую высокую должность в правоохранительных органах занимает глава Лондонской столичной полиции.
Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ полиции, которые правительство считает крупнейшими в правоохранительной системе со времен создания Робертом Пилом первой британской полиции в 1829 году. Нововведения британское правительство должно представить 26 января.
«Нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия, — приводит Reuters заявление министра внутренних дел Британии Шабаны Махмуд. — Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, получившую название «британское ФБР», которая будет использовать таланты мирового класса и самые современные технологии для розыска и поимки опасных преступников».
В настоящее время в Англии и Уэльсе работают 43 полицейских управления, некоторые из которых выполняют функции на национальном уровне — например, лондонская полиция отвечает за борьбу с терроризмом. Махмуд отметила, что реорганизация позволит местным правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антиобщественное поведение.
Ожидается, что в рамках нововведений правительство также сократит общую численность Вооруженных сил Великобритании в целях экономии средств и снижения уровня преступности.
