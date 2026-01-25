 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела

Гладков: 24 боеприпаса ВСУ выпустили по Белгороду в ходе массивного обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

За прошедшие сутки украинская сторона в ходе массированного обстрела выпустила по Белгороду 24 боеприпаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Повреждены объекты энергетики и 9 автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения», — написал глава области.

Затем Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях в поселке Красная Яруга из-за удара дрона. Беспилотник взорвался рядом с частным домом. «Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы», — написал губернатор.

В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом
Политика

Вечером 24 января Гладков сообщил, что Белгород подвергся «самому массированному обстрелу». С его слов, удары, предположительно, были нанесены из HIMARS, «есть повреждения объектов энергетики»,

В 22:02 мск Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 20 минут тревогу отменили.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
ракетный обстрел Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА
Политика
За ночь над Россией сбили 52 беспилотника
Политика
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
NYT узнал, кем был убитый агентами ICE в Миннеаполисе Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Мне плохо, значит, я живой»: почему нас привлекает депрессивный контентПодписка на РБК, 12:08
В Марсель прибыл перехваченный Францией танкер, шедший из России Политика, 12:04
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение Общество, 12:03
В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США Политика, 11:45
Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет Бизнес, 11:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела Политика, 11:30
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
«Таланты из теплицы»: почему вундеркинды не приходят к успехуПодписка на РБК, 11:14
Какие страны лидируют по уровню внедрения ИИ. Карта Технологии и медиа, 11:11
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:05
Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье Общество, 11:03
Новые рекомендации по питанию вызвали много вопросов. Вот почемуПодписка на РБК, 10:46