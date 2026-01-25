Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела
За прошедшие сутки украинская сторона в ходе массированного обстрела выпустила по Белгороду 24 боеприпаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Повреждены объекты энергетики и 9 автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения», — написал глава области.
Затем Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях в поселке Красная Яруга из-за удара дрона. Беспилотник взорвался рядом с частным домом. «Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы», — написал губернатор.
Вечером 24 января Гладков сообщил, что Белгород подвергся «самому массированному обстрелу». С его слов, удары, предположительно, были нанесены из HIMARS, «есть повреждения объектов энергетики»,
В 22:02 мск Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 20 минут тревогу отменили.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»