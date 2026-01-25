Гладков: 24 боеприпаса ВСУ выпустили по Белгороду в ходе массивного обстрела

Гладков рассказал о повреждениях после самого массированного обстрела

Фото: vvgladkov / Telegram

За прошедшие сутки украинская сторона в ходе массированного обстрела выпустила по Белгороду 24 боеприпаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Повреждены объекты энергетики и 9 автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения», — написал глава области.

Затем Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях в поселке Красная Яруга из-за удара дрона. Беспилотник взорвался рядом с частным домом. «Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы», — написал губернатор.

Вечером 24 января Гладков сообщил, что Белгород подвергся «самому массированному обстрелу». С его слов, удары, предположительно, были нанесены из HIMARS, «есть повреждения объектов энергетики»,

В 22:02 мск Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 20 минут тревогу отменили.