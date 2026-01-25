 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Bloomberg рассказал о растущем бойкоте американских товаров в Дании

Сюжет
Претензии США на Гренландию

Жители Дании начали массово отказываться от покупки товаров, произведенных в США, из-за политики Трампа в отношении Гренландии. Местные жители активно используют мобильные приложения под названием UdenUSA (в переводе — «Без США») и Made O'Meter, которые позволяют выявить американскую продукцию на прилавках магазинов, сообщает Bloomberg.

По данным издания, приложение UdenUSA заняло первое место в списке бесплатных программ в датском App Store. Приложение позволяет сканировать штрих-код продукта и выяснить страну, в которой он был произведен. Если продукт привезли из США, то он будет отмечен красным цветом.

Сервис разработал 21-летний Йонас Пиппер вместе со школьным другом. Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». По его словам, сервис доступен на нескольких языках. Также разработчик пообещал в ближайшее время выпустить версию для Android.

В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против угроз США
Политика

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию. По его словам, остров «окружен» российскими и китайскими военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. В Белом доме пояснили, что цель Вашингтона — выкупить остров у Дании. Республиканец не исключал, что контроль над островом установят силовым путем.

В ответ Дания, Германия, Франция и другие страны ЕС отправили на остров своих военных для участия в операции «Арктическая стойкость».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. На следующий день американский президент встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам министра обороны и заместителя премьер-министра Дании Троэльса Лунда, переговоры по Гренландии привели к улучшению ситуации вокруг острова, однако у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
