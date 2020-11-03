Гастарбайтеры подвели перевозку и доставку

В России существенно сократилось число трудовых мигрантов

Чистый приток иностранцев в Россию упал в 2,4 раза в январе—августе, а в Москве стало на 40% меньше мигрантов. РБК разобрался, сможет ли местное население заменить низкооплачиваемых приезжих работников

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В целом по России чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе—августе 2020 года сократился в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек, по сравнению с 166,7 тыс. за тот же период годом ранее, сообщил Росстат в октябрьском обзоре (.pdf). Если число прибывших сократилось почти на 12%, примерно до 380 тыс. человек (большинство — 346 тыс. — из стран СНГ), то число уехавших из страны мигрантов, наоборот, выросло на 15% — почти до 311 тыс. человек.

О сокращении мигрантов говорят и данные МВД. Число фактов постановки на миграционный учет по России упало практически вдвое — с 14,9 млн до 7,5 млн, в Москве — на 43% — 1,8 млн против 3,2 млн в 2019 году, свидетельствуют данные Главного управления МВД по вопросам миграции. Количество выданных разрешений на работу и патентов сократилось более чем на треть — с почти 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

В Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года, информировали столичные власти. На этом фоне резко выросло количество традиционных «мигрантских» вакансий. По данным сервисов по поиску работы, на фоне пандемии количество вакансий курьеров и таксистов в столице увеличилось почти на 85%, строителей — на 30%. О дефиците работников в сфере ЖКХ недавно заявлял и мэр Москвы Сергей Собянин.

Работников не хватает, но привлечь на эти вакансии местных жителей и приезжих из регионов может только заметное повышение предлагаемых зарплат, говорят опрошенные РБК эксперты.

Где не хватает рабочих рук

В Москве сокращение числа трудовых мигрантов происходило постепенно, резкого оттока не было, рассказал РБК глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. «Значительное число мигрантов покинули Москву еще в январе-феврале, когда в ряде отраслей наблюдался традиционный спад деловой активности, но вернуться в столицу у них уже не получилось из-за закрытых границ», — пояснил он.

Больше всего трудовых мигрантов работают на стройках, в сфере ЖКХ и бытовых услуг. Соответственно, эти сферы сокращение и затронуло сильнее всего. «После закрытия границ некоторые работодатели из этих отраслей действительно фиксировали дефицит трудовых ресурсов», — констатировал Пуртов. В мэрии признают, что в 2020 году сроки реализации некоторых городских проектов «чуть сместились», но не из-за оттока мигрантов как такового, а в результате карантинных ограничений.

Чтобы восполнить нехватку работников в сфере ЖКХ, Москва привлекает больше техники и меньше ручного труда: в частности, специализированные машины для ремонта и уборки дорог и обочин, сбора и вывоза мусора, обслуживания инженерных коммуникаций. «В строительстве автоматизация также постепенно вытесняет ручной труд», — отметил Пуртов.

Оценка падения числа мигрантов в Москве на 40% завышена, прокомментировала РБК ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юлия Флоринская: «Потери примерно вдвое меньше. Не приехали те, кто собирался работать в России, но вместе с тем многие не смогли уехать из-за закрытия границ». Половина тех, кто приезжал в Россию в целях работы, не обращались за разрешительными документами, многие из них работают у физлиц и на малых предприятиях, отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Значительная доля мигрантов трудоустроены без договора, на устных договоренностях, и в кризис количество нелегально занятых растет, добавила Флоринская: «Из-за падения выручки часть работодателей, вероятно, не готовы нанимать всех работников официально». А нелегальные мигранты в официальную статистику не попадают.

Среди рабочих профессий на столичном рынке наиболее востребованы комплектовщики, грузчики, разнорабочие, слесари, сборщики, монтажники, сварщики, механики, электрики и рабочие всех строительных специальностей. Таких вакансий на сайте hh.ru за последний месяц появилось больше всего. Конкуренция в этих сферах низкая: на одну вакансию рабочего претендуют менее двух человек, на вакансию строителя — три. Самый острый дефицит компании ощутили в мае-июне. Количество вакансий для рабочего персонала на сайте hh.ru в эти месяцы выросло более чем вдвое по сравнению с «доковидными» зимними месяцами и с аналогичным периодом 2019 года. Потребность в строителях росла все лето и продолжила расти осенью.

Число вакансий в строительстве по Москве на hh.ru выросло на 9% в июне по сравнению с прошлым годом, в сентябре — уже на 30%. Строителей не хватает по всей России, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В производственном секторе в сентябре зафиксировано самое большое за два года количество открытых вакансий в столице — свыше 75 тыс., на 11% выше прошлогодних значений, отмечает hh.ru.

Самый значительный рост вакансий произошел среди курьеров и таксистов: на SuperJob их число выросло почти на 85% в начале октября по сравнению с 2019 годом, рассказали РБК в этом сервисе. О возросшей потребности в курьерах из-за оттока мигрантов сообщали сервисы доставки еды. Спрос на доставку товаров на фоне карантинных ограничений и удаленки продолжает расти и проблема нехватки курьеров становится все более актуальной, отмечают в «Яндексе». Мигранты из ближнего зарубежья, готовые работать таксистами и курьерами, уже трудоустроены в крупнейшие компании, а новые специалисты не имеют возможности приехать в Москву из-за закрытых границ, пояснила РБК директор по развитию в SuperJob Анна Абидова.

Сколько зарабатывают мигранты

Половина компаний в России принимали на работу иностранных граждан, как правило, из стран бывшего СССР, приводит результаты опроса бизнеса руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Главное преимущество найма трудовых мигрантов для работодателей — их готовность работать за меньшие деньги по сравнению с россиянами.

Мигранты недополучают до половины реально заработанного, подчеркивает Чудиновских. Они трудятся в 1,5 раза больше россиян — рабочая неделя мигрантов длится почти 60 часов, в то время как у россиян — 40 часов, приводит она данные выборочных исследований. «Даже если формально зарплата мигранта может быть сопоставима с оплатой труда россиян, работать за эту сумму им приходится существенно больше», — сказала Чудиновских.

40% иностранцев остались без работы в карантин, сообщал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В качестве меры поддержки мигрантам разрешили три месяца — с 15 марта по 15 июня — не платить за оформление разрешения на работу в России (в Москве патент стоит 5350 руб.). На время пандемии МВД не аннулирует визы, разрешения на работу, патенты и не депортирует иностранцев. Иностранцам разрешили регистрировать на своей жилплощади других иностранцев. Прежде они имели право регистрировать в своих квартирах только себя. В то же время временные трудовые мигранты не имеют права на пособие по безработице в случае потери работы. Уравнять мигрантов в социальных правах с гражданами страны на время пандемии, как это сделала, например, Португалия, предлагало Агентство стратегических инициатив (АСИ). Мигранты платят налоги, но не получают социальных выплат, отмечали авторы инициативы. Идею не поддержало правительство.

Объем трансграничных денежных переводов из России, примерно отражающий мигрантские доходы, сократился на треть еще в марте, до карантина, на фоне ослабления рубля, следует из статистики Банка России (учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko, а также через «Почту России»). Сократились и средние суммы одного перевода. Но в мае объем переводов вернулся на докризисный уровень и уже июле стал рекордным с октября 2018 года. Скачок обеспечили отложенный спрос и возобновление работы трудовых мигрантов.

В целом за второй квартал, на который пришелся пик первой волны пандемии, общая сумма денежных переводов нерезидентов из России в страны СНГ через платежные системы сократилась на 17% — с $1,5 млрд в 2019-м до $1,2 млрд в 2020 году. Средняя сумма перевода упала почти на 37% — с $374 в 2019-м до $236 в 2020 году.

Общая сумма денежных переводов мигрантов из России за 2019 год достигла $22,2 млрд — сумма, сопоставимая с 1,3% ВВП страны, оценивал Всемирный банк.

Государство регулирует численность мигрантов, устанавливая для некоторых отраслей лимит на привлечение иностранцев. Например, в строительстве могут работать до 80% мигрантов. В компаниях по выращиванию овощей — до половины. Региональные власти также ограничивают количество патентов.

Могут ли россияне заменить мигрантов

Moody’s прогнозировало отток работающих россиян из экономически слабых регионов в более сильные в ближайшие два года. Прежде всего, по оценке агентства, рискуют потерять население Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области.

Но переезжающие из других регионов не смогут восполнить дефицит рабочих, уверена Юлия Флоринская. «Большого потенциала для привлечения россиян из других регионов нет. Во внутренней трудовой миграции уже задействованы значительные ресурсы и такая миграция тоже снизилась в пандемию», — говорит она. По оценке Росстата, миграция в пределах России сократилась на 17,2%, или на 449,2 тыс. человек, за январь—август этого года по сравнению с предыдущим.

Дефицит низкоквалифицированных рабочих в нишах, которые раньше занимали мигранты, продлится на время пандемии, согласна Чудиновских: «В условиях вполне вероятных новых ограничений вряд ли россияне из других регионов сорвутся на заработки в Москву и Петербург».

Частично компенсировать дефицит возможно, ощутимо повысив зарплаты, что станет стимулом для переезда россиян, но такая перспектива представляется «фантастической». «Все понимают угрозы, связанные с эпидемией, и не готовы бросать дом, чтобы жить неизвестно где и как долго», — считает Чудиновских.

Предлагаемые зарплаты на одни и те же вакансии для рабочих в мае-июне подскочили сразу на 30% — с 43 тыс. до 56 тыс. руб., или на 16 тыс. руб. больше, чем в среднем просили соискатели, отмечает hh.ru.

В строительстве предлагаемые зарплаты с марта по сентябрь растут в среднем на 6% в месяц и, по данным hh.ru, уже достигли 70 тыс. руб.

Дефицит рабочих закончится после снятия ограничений, уверена Флоринская: «Большая часть трудовых мигрантов, особенно из Средней Азии, нацелены на Россию. Пока серьезных альтернативных направлений нет, и поэтому они вернутся».