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ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля

На фоне ослабления рубля объем трансграничных переводов между физлицами в марте 2020 года упал на треть, следует из данных ЦБ. В основном это затронуло дальнее зарубежье, переводы со странами СНГ пострадали в меньшей степени
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физлицами в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса сократился на треть (33,9%) по сравнению с мартом 2019 года, следует из статистики Банка России. В эти данные включены переводы через системы Western Union, «Золотая Корона», «Юнистрим», Contact, Blizko, а также через «Почту России».

Всего в марте 2020 года через эти каналы из России и в Россию было переведено $687 млн. Годом ранее этот показатель составлял $1 млрд.

Падение цен на нефть в марте из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ привело к резкому ослаблению рубля. Курс доллара, в феврале составлявший около 64 руб., упал почти до 75 руб.

Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Финансы
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как упал рынок

Объем переводов из России сократился на 35,8% — с $644 млн в марте 2019 года до $413 млн в марте 2020 года. С 2017 по 2019 год этот показатель был примерно на одном уровне ($694 млн, $692 млн, $644 млн соответственно).

Объем денежных переводов из России за границу упал из-за пандемии
Финансы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Более чем на половину (52%) просели переводы из России в дальние зарубежные страны — со $163 млн в марте 2019 года до $78 млн в марте 2020 года. Объем переводов из России в страны СНГ упал на 30,3% — с $481 млн до $335 млн.

Упали и средние суммы одного перевода. Если в марте 2019 года физические лица переводили из России в страны дальнего зарубежья $906, а в СНГ — $354, то в марте 2020 года эти показатели составили $568 и $186 соответственно.

Объем переводов в Россию из-за границы потерял 30,8% ($274 млн в марте 2020 года против $396 млн в марте 2019 года). По этому направлению основной спад (44,8%) тоже приходится на переводы из стран дальнего зарубежья, которые упали с $263 млн до $145 млн. Переводы из стран СНГ в Россию упали всего на 3% и составили $129 млн.

Аналогичные показатели ранее называли сами системы денежных переводов. Так, в марте 2020 года объем переводов из России у платежной системы «Юнистрим» снизился на 35%, у «Золотой Короны» — на 30%. На сокращение показателей повлияла пандемия коронавируса, закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий. При этом период с февраля по апрель является началом трудового сезона для мигрантов, отмечал источник РБК, близкий к «Золотой Короне»: «Именно в этот период многие возвращаются из дома на заработки. Пандемия серьезно скорректирует эту ситуацию, и снижение объемов будет обусловлено этой ситуацией».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: переводы
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