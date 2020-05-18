ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля

Объем переводов из России сократился на 35,8% — с $644 млн в марте 2019 года до $413 млн в марте 2020 года. С 2017 по 2019 год этот показатель был примерно на одном уровне ($694 млн, $692 млн, $644 млн соответственно).
Более чем на половину (52%) просели переводы из России в дальние зарубежные страны — со $163 млн в марте 2019 года до $78 млн в марте 2020 года. Объем переводов из России в страны СНГ упал на 30,3% — с $481 млн до $335 млн.
Упали и средние суммы одного перевода. Если в марте 2019 года физические лица переводили из России в страны дальнего зарубежья $906, а в СНГ — $354, то в марте 2020 года эти показатели составили $568 и $186 соответственно.
Объем переводов в Россию из-за границы потерял 30,8% ($274 млн в марте 2020 года против $396 млн в марте 2019 года). По этому направлению основной спад (44,8%) тоже приходится на переводы из стран дальнего зарубежья, которые упали с $263 млн до $145 млн. Переводы из стран СНГ в Россию упали всего на 3% и составили $129 млн.
Аналогичные показатели ранее называли сами системы денежных переводов. Так, в марте 2020 года объем переводов из России у платежной системы «Юнистрим» снизился на 35%, у «Золотой Короны» — на 30%. На сокращение показателей повлияла пандемия коронавируса, закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий. При этом период с февраля по апрель является началом трудового сезона для мигрантов, отмечал источник РБК, близкий к «Золотой Короне»: «Именно в этот период многие возвращаются из дома на заработки. Пандемия серьезно скорректирует эту ситуацию, и снижение объемов будет обусловлено этой ситуацией».