ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля

На фоне ослабления рубля объем трансграничных переводов между физлицами в марте 2020 года упал на треть, следует из данных ЦБ. В основном это затронуло дальнее зарубежье, переводы со странами СНГ пострадали в меньшей степени

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физлицами в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса сократился на треть (33,9%) по сравнению с мартом 2019 года, следует из статистики Банка России. В эти данные включены переводы через системы Western Union, «Золотая Корона», «Юнистрим», Contact, Blizko, а также через «Почту России».

Всего в марте 2020 года через эти каналы из России и в Россию было переведено $687 млн. Годом ранее этот показатель составлял $1 млрд.

Падение цен на нефть в марте из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ привело к резкому ослаблению рубля. Курс доллара, в феврале составлявший около 64 руб., упал почти до 75 руб.