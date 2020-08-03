Медведев предложил арабский опыт ответственности работодателя за мигранта

Суть заключается в том, что на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного сотрудника. «Жесткая мера, но обсудить ее, наверное, следует», — отметил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса, передает «РИА Новости».

Он не исключил, что на работодателя будет возложена полная ответственность за действия нанятого им иностранного гражданина.

«По мнению экспертизы, которая проводилась, следует учесть опыт других стран. Ну, вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее обсудить ее, наверное, следует», — заявил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает обеспокоенность. «Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию», — сообщил замглавы Совбеза. Он привел цифры, по которым 40% иностранцев остались без работы в период эпидемии COVID-19. «Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности», — сказал Медведев.