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Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Кризис ускорит отток работающих россиян из экономически слабых регионов в Москву и Петербург, предупредили аналитики Moody's. Прежде всего рискуют потерять население Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению внутрироссийской миграции в ближайшие два года: россияне будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее развитые регионы столкнутся с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service в новом обзоре (есть у РБК).

Миграционный отток, прежде всего, произойдет в регионах:

  • с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки;
  • со слаборазвитой инфраструктурой;
  • с высокой занятостью в секторе услуг (торговля, гостиницы, транспорт и так далее больше всего пострадали от кризиса);
  • с близостью или удобным транспортным сообщением с более развитыми регионами, которые являются крупными экономическими центрами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург).

Последствия для регионов

Сокращение экономически активного населения из-за миграции приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений, прогнозируют эксперты. Темпы роста поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 85% зачисляется в региональный бюджет, 15% — в муниципальный) и налога на прибыль (85% поступает в бюджет региона, 15% — в федеральный бюджет) будут сокращаться и после преодоления коронавирусного кризиса, предупреждают в Moody's. Именно НДФЛ и налог на прибыль являются основными налоговыми источниками доходов для регионов.

Миграционный отток трудоспособного населения негативно скажется на долгосрочном экономическом росте регионов; поступления других налогов (акцизов, налога на имущество и т.д.) будут снижаться вследствие замедления деловой активности. Рост бюджетных расходов, в том числе социальных, скорее всего, будет меньше из-за сокращения численности населения, но темпов замедления будет недостаточно, чтобы компенсировать падение налоговых доходов, считают экономисты. Это объясняется в частности тем, что многие трудовые мигранты, переезжая на работу в новый регион, остаются зарегистрированными в родных субъектах и поэтому включаются в местную статистику для бюджетного планирования.

Опыт кризиса 2014 года

В 2014–2017 годах в половине российских регионов (55%) ускорился миграционный отток населения, трудоспособное население уезжало в более богатые регионы в поисках работы и лучших условий для жизни. Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства. Масштабы миграции существенно различались по регионам.

Лидеры по оттоку населения

Аналитики Moody's ожидают, что наиболее серьезный масштаб оттока экономически активного населения в ближайшие два года произойдет в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях. По данным Росстата, уровень среднедушевых денежных доходов населения в этих регионах в 2019 году был ниже среднего уровня по стране (35,25 тыс. руб. в месяц), хуже всего ситуация с доходами населения в Чувашии — 20,2 тыс. руб. (.xlsx)

Во время пандемического кризиса из-за карантинных ограничений и режима самоизоляции населения сильнее всего пострадает именно сектор услуг, но безработица в других отраслях экономики (например, в обрабатывающей промышленности), вызванная экономическим спадом, также ускорит внутреннюю миграцию. Эксперты ВЭБ.РФ прогнозируют, что уровень безработицы в 2020 году может возрасти до 7% после 4,6% в 2019 году. Пик безработицы ожидается во втором квартале, когда число потерявших работу россиян увеличится до 10% от экономически активного населения.

Ключевыми характеристиками для оттока трудоспособных граждан (в том числе занятых в секторе услуг), по оценкам экспертов, обладают также Ханты-Мансийский АО, Республика Коми и Красноярский край, но развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах будут способствовать повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока.

Влияние пандемии на бюджеты

За последние три года российские регионы снизили долговую нагрузку и улучшили бюджетное управление, но финансовые показатели всех субъектов в 2020 году ухудшатся из-за вспышки коронавируса, полагают аналитики Moody's.

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть приведут к самым высоким показателям дефицита бюджетов российских регионов за последние 20 лет, несмотря на антикризисные меры поддержки правительства, предупреждали аналитики S&P. Общий дефицит региональных и муниципальных бюджетов может составить 6–9% совокупных доходов, ожидают они. Трансфертов от федерального центра и реструктуризации бюджетных кредитов недостаточно, чтобы помочь регионам избежать роста долговой нагрузки.

К 2021 году основная часть резервов на счетах регионов будет израсходована, констатирует S&P. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги», 62 из 85 российских регионов в текущем году полностью исчерпают накопленные резервы, а совокупная потребность в долговом финансировании составит свыше 500 млрд руб.

ВВП России снизится на 5,5% в 2020 году (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году), а в 2021 году он увеличится на 2,2%, прогнозирует Moody's. Оценки совпадают с прогнозами правительства: Минфин оценивал падение экономики России в 2020 году на 5%, прогноз ЦБ — спад на 4–6%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Moody’s, пандемия, трудовая миграция
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