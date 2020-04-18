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Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин в целях предупреждения распространения коронавируса подписал указ, согласно которому, в период с 15 марта по 15 июня мигрантам не нужно будет платить за оформление трудового патента (документ, необходимый для разрешения на работу в России. — РБК). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в течение этого времени не будут учитываться сроки пребывания иностранцев, а следовательно, не сможет истечь срок действия документов, в том числе трудового патента. В Москве ежемесячный размер выплат за такой документ составляет 5350 руб., Московской области — 5200 руб., Санкт-Петербурге — 4000 руб.

Как говорится в указе, обязательным условием является выполнение работодателем установленных санитарно-эпидемиологических мер.

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Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России. Кроме патента, им не нужно будет продлевать действие визы, вида на жительство и других документов, необходимых для разрешения трудоустройства в России.

Федерация мигрантов России разместила в YouTube видеообращение главы организации Вадима Коженова, который подробно разъяснил смысл документа. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Если вы 15 марта находились на территории России законно, то для вас следующий день после 15 марта — это 16 июня. Эти три месяца действует приостановка. Потом при учете они будут вырезаны. Все это время не нужно платить за патент, не нужно продлевать регистрацию, не нужно продлевать вообще ничего», — пояснил Коженов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, указ, трудовые мигранты, патенты, коронавирус
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