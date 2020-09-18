ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле 2020 года из России за рубеж физические лица перевели рекордный с октября 2018 года объем средств. На рост повлияли отложенный спрос из-за карантинных ограничений и восстановление работы у трудовых мигрантов из СНГ

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил $837 млн. Это рекордный показатель с октября 2018 года ($856 млн), следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — $686 млн, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья.

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до $302 млн. На падение рынка повлияли закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабление рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале. Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).