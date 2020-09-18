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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

В июле 2020 года из России за рубеж физические лица перевели рекордный с октября 2018 года объем средств. На рост повлияли отложенный спрос из-за карантинных ограничений и восстановление работы у трудовых мигрантов из СНГ
Фото:Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил $837 млн. Это рекордный показатель с октября 2018 года ($856 млн), следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — $686 млн, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья.

ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до $302 млн. На падение рынка повлияли закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабление рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале. Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).

Почему объем переводов вырос

На объем переводов повлиял отложенный спрос, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Во время весенних ограничений многие банковские платежные агенты, которые оказывают услуги по приему переводов, не работали, напоминает она.

Так как основная часть переводов ушла в страны СНГ, отложенный спрос на услугу был именно со стороны мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки, пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Во время пандемии точки приема переводов были закрыты, также часть мигрантов могли остаться без работы. Теперь они переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, если они не теряли работу, или отправляют основную часть своего заработка, чтобы компенсировать отсутствие денег в предыдущие месяцы, если они были без работы во время ограничений». «Золотая корона» в период пандемии даже зафиксировала рост объема денежных переводов из СНГ в Россию, что связано с поддержкой мигрантов, временно оставшихся без работы и не уехавших на родину, считает директор сервиса «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов.

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ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в Россию из-за рубежа приехали 272,5 тыс. мигрантов, большая часть из них (247,7 тыс.) прибыли из стран СНГ. Число прибывших по сравнению с первым полугодием 2019 года сократилось на 51,1 тыс. человек, или на 15,8%.

Рынок денежных переводов восстановился еще в июне, в июле и августе рост продолжился, свидетельствует руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров. «Июль и август — традиционно пиковые месяцы на этом рынке, и 2020 год не стал исключением. Это связано с сезонной особенностью работы клиентов: многие в эти месяцы накапливают достаточное количество средств и готовы отправлять их домой. Также в конце июля — начале августа состоялся один из крупнейших мусульманских праздников, на него также пришелся пик денежных переводов за рубеж», — рассказал Нестеров.

У «Золотой короны» рынок начал восстанавливаться с середины июня и к концу июля в рублях практически достиг показателей аналогичного периода 2019 года, сообщил Ситнов. Western Union, еще один из числа крупнейших операторов трансграничных переводов, их статистику не раскрывает, ответил РБК его представитель.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России Денежные переводы
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