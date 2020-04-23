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МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

В ведомстве сообщили, что хотя гражданам ряда стран можно трудиться в России без разрешительных документов, работодатель все равно обязан сообщать о них в миграционные подразделения
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В условиях пандемии коронавируса МВД не будет принимать решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения на территории России иностранных граждан. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Она уточнила, что до 15 июня граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, которые прибыли в Россию без виз, имеют право работать без разрешительных документов. Работодатели, однако, все равно обязаны уведомлять о них миграционные подразделения МВД. «Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу. Мы мониторим миграционную обстановку, работаем в тесном контакте с работодателями», — сказала Казакова.

В конце марта сообщалось, что в МВД прорабатывали возможные варианты депортации иностранцев в условиях ограничения транспортного сообщения и закрытия границ. Речь шла о выходцах из стран СНГ, которые содержались в специальных учреждениях МВД.

Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

18 апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому до середины июня трудовым мигрантам не нужно платить деньги за оформление разрешения на работу в России. В Москве ежемесячный размер выплат за такой документ составляет 5350 руб., в Московской области — 5200 руб., в Санкт-Петербурге — 4000 руб.

В указе подчеркивалось, что обязательным условием для работы является соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России. Кроме патента, им не нужно будет продлевать действие визы, вида на жительство и других документов, необходимых для разрешения трудоустройства в России.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мигранты, депортация
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