СМИ узнали о предложении МВД ввести «авансовый» налог для мигрантов

Въезжающие на работу иностранцы должны будут уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, следует из концепции проекта МВД. В случае отказа от уплаты мигрантам запретят работать в России

МВД России разработало концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции, который предусматривает введение авансового налога для приезжающих на работу иностранцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

Согласно инициативе, иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Россию, смогут работать на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Работодатели, в свою очередь, будут вправе принимать на работу иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу), передает агентство содержание документа.

При неуплате НДФЛ в виде авансового платежа иностранцам будут направлять уведомление с требованием заплатить в течение 15 дней, а при отказе МВД планирует запрещать работать, а также «предусмотреть возможность выезда из России».

В концепции указывается, что в проекте закона необходимо определить условия привлечения к работе иностранцев, в том числе размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработной платы в регионе для данной категории работников, а также отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российского законодательства, передает агентство.