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СМИ узнали о предложении МВД ввести «авансовый» налог для мигрантов

Въезжающие на работу иностранцы должны будут уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, следует из концепции проекта МВД. В случае отказа от уплаты мигрантам запретят работать в России

МВД России разработало концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции, который предусматривает введение авансового налога для приезжающих на работу иностранцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

Согласно инициативе, иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Россию, смогут работать на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Работодатели, в свою очередь, будут вправе принимать на работу иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу), передает агентство содержание документа.

При неуплате НДФЛ в виде авансового платежа иностранцам будут направлять уведомление с требованием заплатить в течение 15 дней, а при отказе МВД планирует запрещать работать, а также «предусмотреть возможность выезда из России».

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у всех мигрантов
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В концепции указывается, что в проекте закона необходимо определить условия привлечения к работе иностранцев, в том числе размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработной платы в регионе для данной категории работников, а также отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российского законодательства, передает агентство.

11 сентября начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что ведомство готовит новую реформу миграционного законодательства, которая изменит режимы пребывания на территории России, а также упростит процедуру оформления документов. Так, МВД планирует прекратить выдачу разрешений на временное проживание (РВП), а вместо этого ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, сообщила Казакова.

Кроме того, МВД предложило обязать всех мигрантов, которые находятся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: мигранты
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