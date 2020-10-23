Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров

Компании связывают проблему с оттоком мигрантов и плохой погодой. Сервисы начали приглашать на работу более молодой персонал, а также тестировать новые подходы для ограничения спроса, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров, что повлекло за собой рост жалоб клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Проблему с набором курьеров подтвердили изданию в сервисах доставки.

По словам управляющего сервиса igooods Григория Куниса, проблема дефицита курьеров на рынке существует уже последние несколько месяцев. Если раньше половина всех приглашенных кандидатов приходили на собеседование, сейчас этот показатель составляет 20%, указал он.

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин в беседе с «Коммерсантъ» отметил, что проект работает над новыми схемами привлечения сотрудников. По его словам, с началом осени некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды и в этот период рекрутинг и конкуренция «становятся особенно ощутимыми».

Представитель «Яндекс.Еды» заявила, что курьеров пока хватает, однако компания также ощущает давление на рынок из-за пандемии и оттока мигрантов. «Оказывают влияние и сезонные факторы — начало учебного года, призыв», — отметили в компании. Delivery Club, напротив, оценил ситуацию на рынке труда как «стандартную», передает газета.