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Бизнес ,  
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Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров

Компании связывают проблему с оттоком мигрантов и плохой погодой. Сервисы начали приглашать на работу более молодой персонал, а также тестировать новые подходы для ограничения спроса, пишет «Коммерсантъ»
Фото:Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров, что повлекло за собой рост жалоб клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Проблему с набором курьеров подтвердили изданию в сервисах доставки.

По словам управляющего сервиса igooods Григория Куниса, проблема дефицита курьеров на рынке существует уже последние несколько месяцев. Если раньше половина всех приглашенных кандидатов приходили на собеседование, сейчас этот показатель составляет 20%, указал он.

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин в беседе с «Коммерсантъ» отметил, что проект работает над новыми схемами привлечения сотрудников. По его словам, с началом осени некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды и в этот период рекрутинг и конкуренция «становятся особенно ощутимыми».

Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Представитель «Яндекс.Еды» заявила, что курьеров пока хватает, однако компания также ощущает давление на рынок из-за пандемии и оттока мигрантов. «Оказывают влияние и сезонные факторы — начало учебного года, призыв», — отметили в компании. Delivery Club, напротив, оценил ситуацию на рынке труда как «стандартную», передает газета.

Компании и по-разному подходят к решению вопроса дефицита курьеров, сообщил один из источников «Коммерсантъ» на рынке доставки. В частности, некоторые из сервсиов берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями.

Еще одним вариантом решения стало ограничение числа заказов через плавающую минимальную корзину, указывает газета. Так, повышать минимальную комиссию стал «Самокат»: если раньше сервис держал минимальную корзину на уровне 100 руб., сейчас она может составлять 200 руб. Представитель сервиса уточнил изданию, что такой механизм пока тестируется в нескольких районах столицы. В «Яндекс.Лавке» с конца сентября пользователь может выбрать: платная доставка или порог по заказу.

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