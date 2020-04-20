АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ также считает целесообразным организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для этого «возможно запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», говорится в документе.

Правительство России повысило пособие по безработице в стране с 8 тыс. руб. до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12,13 тыс. руб. Эта мера будет действовать с апреля по июнь для тех, кто потерял работу после 1 марта.

Патентные каникулы и социальная помощь

Мигранты — внутренние и внешние, потерявшие работу и не имеющие возможности вернуться домой, нуждаются в помощи, уверен директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. У большинства мигрантов, которые сегодня находятся на территории России, нет накоплений, они отправляли все заработанное домой, своим семьям, поэтому из-за отсутствия заработка они не имеют возможности оплатить свой миграционный патент или арендовать жилье для самоизоляции во время карантина, отмечает руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик. «Своего жилья у мигрантов нет, а каких-либо пособий по безработице государство не платит», — добавила она.

Президент Владимир Путин 18 апреля подписал указ, позволяющий трудовым мигрантам, чье пребывание в стране было законным на 15 марта 2020 года, оставаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Им разрешается работать до 15 июня без новых документов. Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил, что в течение этого периода оплата за патенты отменена, а продлевать регистрацию не нужно. Стоимость патента на право работы для мигрантов в Москве составляет в 2020 году 5350 руб. За январь—март текущего года трудовые мигранты заплатили в региональные бюджеты порядка 13 млрд руб., сказала РБК ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юлия Флоринская.

Официально трудоустроенные мигранты, работавшие в организациях, в текущей ситуации должны претендовать на пособие по безработице, полагает Флоринская. За них работодатели платили все налоги, но сейчас им никакие социальные выплаты не положены, отмечает она. Для реализации инициативы АСИ потребуется внесение изменений в российское законодательство, поясняет Флоринская.

У инициативы АСИ по выплате пособия мигрантам есть определенные риски, отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Далеко не все трудовые мигранты работаю легально, так как стоимость патента очень высока для многих. Каким образом будет эта материальная помощь распределяться — большой вопрос», — указывает она. Если пособия будут выплачивать только тем, у кого есть патенты или разрешения на работу, это не решит проблему, сомневается эксперт. В то же время, опыт прошлых кризисов 2008 и 2014 годов показал, что резкого роста преступности среди мигрантов не произошло, добавляет Флоринская.

В случае принятия решения по пособиям для мигрантов надо предусмотреть, из каких ресурсов — региональных или федеральных — их выплачивать. «Москва притягивает до трети всех трудовых мигрантов. Из какого бюджета будет это выплачиваться, надо подумать», — отмечает Чудиновских. По ее мнению, для поддержки оставшихся без работы и возможности вернуться на родину мигрантов можно действовать через диаспоры, помогать им «в натуральной форме» и содействовать возвращению домой.

Замороженные стройки и «изоляционный карцер» для мигрантов Строительство — основная сфера, где задействованы приезжающие иностранцы (без учета тех, кто постоянно проживает в стране), свидетельствуют данные выборочного наблюдения труда мигрантов, проведенного Росстатом в 2019 году: из 3,2 млн таких сотрудников на стройку приходится больше половины — 1,8 млн иностранных рабочих. В Москве на неделю с 13 по 19 апреля остановили все строительные и ремонтные работы за исключением строительства объектов медицинского назначения, метро, наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. В Подмосковье большинство строек также приостановлено. При этом вице-премьер, курирующий строительство, Марат Хуснуллин говорил в начале апреля, что правительство рекомендует не останавливать стройки, на которых задействованы рабочие-мигранты. «Они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии», — пояснил он. В Ленинградской области на карантин из-за коронавируса закрыли нелегальный хостел-общежитие, в котором жили мигранты. Президент Владимир Путин 16 апреля порекомендовал губернаторам не замораживать стройки. Президент «Крокус Групп» Араз Агаларов в интервью РБК заявил, что остановка строек загоняет рабочих в «изоляционный карцер»: «Эти общежития на 200–500 человек, там в каждой комнате 4–16 человек. [...] Там [на стройке] у них был шанс не заразиться, здесь, если появится зараженный, — шансов нет. Заразятся все, мы получим полное общежитие больных, которых надо будет везти в больницу».

Что еще предлагает АСИ

Для поддержки рынка труда и занятости в России АСИ предлагает помочь предприятиям сохранить рабочие места через предоставление налоговых каникул всем организациям, на оборот которых повлиял коронавирус, а также расширение кредитования МСП на выплату зарплат и других нужд. Ряд инициатив агентства, описанных в письме премьер-министру, частично вошли во второй антикризисный пакет мер поддержки экономики, например, безвозвратные субсидии пострадавшим компаниям на выплату зарплат сотрудникам при сохранении занятости.

Для поддержки россиян и стимулирования потребительского спроса АСИ также предлагает:

Увеличить минимальный период выплаты пособия по безработице с трех месяцев до полугода за счет федерального бюджета (объем необходимых средств в письме не указан);

Ввести дополнительные отпуска — оплачиваемого иждивенческого (для ухода за членом семьи, больным коронавирусом) и волонтерского, который не оплачивается и который можно брать блоками по две, три или четыре недели в течение 16-недельного периода;

Поддержать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, вынужденных самоизолироваться или взять больничный;

Досрочно выплатить пенсионные накопления;

Повысить на 5-10% зарплаты бюджетникам и пенсии всем пенсионерам для поддержки спроса и минимизации потери роста ВВП. Расходы на эти цели в АСИ оценили в 0,5-1 трлн руб.

По мнению Гимпельсона из ВШЭ, дополнительные выплаты бюджетникам и пенсионерам не являются сейчас самой срочной мерой. «Все-таки они не потеряли заработок и пенсии, а потому не являются сейчас самой пострадавшей стороной», — отметил он. По мнению экономиста, наиболее очевидным инструментом поддержки является пособие по безработице, которое основано на принципе адресности, но необходимо максимально упростить регистрацию безработных и выплату самого пособия, а также увеличить его размер хотя бы на 25%, назвав это, например, «временной субсидией из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции», считает он.

Прогнозные сценарии безработицы

Согласно прогнозу АСИ, в случае умеренного сценария пик роста безработицы в России придется на первый квартал 2021 года и составит 6,3% (порядка 4,8 млн. человек). Сценарий предполагает, что распространение вируса удастся сдержать (пик пандемии в ближайшее время будет пройден, а новых волн удастся избежать) и темпы роста мировой экономики восстановятся в 2021 году. В этом случае после всплеска безработица плавно начнет снижаться и на горизонте пяти лет практически вернется к текущим показателям (4,6%, или 3,4 млн человек).

Пессимистичный сценарий предполагает новый всплеск распространения вируса, медленный экономический рост в долгосрочной перспективе, и сдержанные общемировые темпы восстановления. В этом случае прогнозируется всплеск безработицы с пиком в середине 2021го — начале 2022 года, максимальные значения могут составить около 11,5% от экономически активного населения. В среднесрочной перспективе, на горизонте пяти лет, при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах уровень безработицы будет постоянно выше 8%. С учетом официального прогноза численности рабочей силы в 75,9 млн человек, на пике кризиса без работы могут остаться до 8,7 млн человек.