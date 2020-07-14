ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Объем переводов из России за рубеж в мае начал расти, следует из оценки ЦБ. Он достиг докризисных величин, но отстает от уровня 2019 года. После нерабочего апреля у мигрантов вновь появилась возможность отправлять деньги домой

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле. Он почти вернулся к значениям до пандемии коронавируса, но ниже показателя мая прошлого года, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.

В мае 2020 года физлица перевели из России за рубеж $490 млн, что превышает показатели марта и апреля на 18,6% и 62,2% соответственно, и находится примерно на одном уровне с суммами переводов за январь ($494 млн) и февраль ($499 млн). По сравнению с маем 2019 года показатель ниже на 27,7%.

Майские объемы трансграничных переводов из России в страны СНГ достигли самого высокого уровня с начала текущего года — $423 млн (в январе, феврале и марте было переведено $419, $421 и $335 млн соответственно). По сравнению с апрелем, когда фиксировалось самое большое падение рынка, объем переводов вырос более чем в полтора раза, но от прошлогоднего показателя он отстает на 20,7%.

Объем переводов в страны дальнего зарубежья в мае вырос почти в два раза по сравнению с апрелем — с $37 млн до $67 млн, но остался ниже уровня мая 2019 года на 53,4%.