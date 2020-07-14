ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Рынок переводов из-за границы в Россию также начал восстанавливаться: майские показатели ($231 млн) превысили апрельские на 40,8% с отставанием от прошлогодних на 24,5%. Основной объем средств ($140 млн) поступил из стран дальнего зарубежья.
Что повлияло на объемы переводов
Постепенное восстановление рынка трансграничных переводов началось со второй середины апреля, а в мае темпы восстановления ускорились, сообщил РБК представитель «Золотой короны»: «По оценкам экспертов, до 90% трудовых мигрантов в пиковый период самоизоляции оставались без работы, а значит, не имели возможности отправлять деньги на родину. Постепенное смягчение карантинных мер, оживление экономической активности привели к достаточно быстрому восстановлению рынка денежных переводов».
В «Юнистриме» наблюдают положительную динамику с мая — объем переводов в мае—июне 2020 года по сравнению с мартом—апрелем увеличился на 22%, а июньские показатели — больше майских на 41%, отметил представитель компании. «В июне ощутимый рост зафиксирован по странам СНГ, а также мы видим рост по ряду стран дальнего зарубежья, в том числе это страны Балтии и Израиль. Поток денежных переводов обеспечивают трудовые мигранты», — добавил он.
После спада рынок восстановился в июне, утверждает руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров: «Позитивная динамика отмечается по всем направлениям работы CONTACT, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России». Western Union по данным на конец мая наблюдает позитивные изменения в ключевых странах-получателях, где ограничительные меры ослабли, но не уточняет, где именно.
Еще одним фактором, влияющим на положительную динамику, стал тренд на перетекание переводов в электронные каналы, заметил представитель «Золотой короны». Это же отмечают и в других системах переводов. «Сегодня наибольший темп роста наблюдается по переводам через мобильные приложения. Это самый быстрорастущий канал осуществления денежных переводов», — пояснил представитель «Юнистрим». У Western Union в мае 2020 года в цифровом сегменте был отмечен самый большой рост за последние десять лет. У CONTACT рост онлайн-оборота в июне составил 50% по сравнению с мартом этого года.
Как падал объем трансграничных переводов
Отрицательная динамика на рынке трансграничных денежных переводов начала наблюдаться с середины марта 2020 года, а самое значительное падение зафиксировано в апреле — на некоторых направлениях оно составило до 50%. Дно было пройдено примерно за две недели, отметил представитель «Золотой короны». На падение рынка также оказало влияние ослабление рубля — в марте из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ курс доллара вырос почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале.
По данным ЦБ, в марте 2020 года объем переводов из России за рубеж сократился на 35,8% — с $644 млн (март 2019 года) до $413 млн. Объем переводов в Россию упал на 30,8% — до $274 млн против $396 млн. В апреле 2020 года объем переводов по этим направлениям уменьшился почти в два раза: из России в зарубежные страны на 48,3%, до $302 млн, в Россию из-за границы — на 41%, до $164 млн.