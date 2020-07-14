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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж

Объем переводов из России за рубеж в мае начал расти, следует из оценки ЦБ. Он достиг докризисных величин, но отстает от уровня 2019 года. После нерабочего апреля у мигрантов вновь появилась возможность отправлять деньги домой
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле. Он почти вернулся к значениям до пандемии коронавируса, но ниже показателя мая прошлого года, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.

В мае 2020 года физлица перевели из России за рубеж $490 млн, что превышает показатели марта и апреля на 18,6% и 62,2% соответственно, и находится примерно на одном уровне с суммами переводов за январь ($494 млн) и февраль ($499 млн). По сравнению с маем 2019 года показатель ниже на 27,7%.

Майские объемы трансграничных переводов из России в страны СНГ достигли самого высокого уровня с начала текущего года — $423 млн (в январе, феврале и марте было переведено $419, $421 и $335 млн соответственно). По сравнению с апрелем, когда фиксировалось самое большое падение рынка, объем переводов вырос более чем в полтора раза, но от прошлогоднего показателя он отстает на 20,7%.

Объем переводов в страны дальнего зарубежья в мае вырос почти в два раза по сравнению с апрелем — с $37 млн до $67 млн, но остался ниже уровня мая 2019 года на 53,4%.

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Финансы
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Рынок переводов из-за границы в Россию также начал восстанавливаться: майские показатели ($231 млн) превысили апрельские на 40,8% с отставанием от прошлогодних на 24,5%. Основной объем средств ($140 млн) поступил из стран дальнего зарубежья.

Что повлияло на объемы переводов

Постепенное восстановление рынка трансграничных переводов началось со второй середины апреля, а в мае темпы восстановления ускорились, сообщил РБК представитель «Золотой короны»: «По оценкам экспертов, до 90% трудовых мигрантов в пиковый период самоизоляции оставались без работы, а значит, не имели возможности отправлять деньги на родину. Постепенное смягчение карантинных мер, оживление экономической активности привели к достаточно быстрому восстановлению рынка денежных переводов».

В «Юнистриме» наблюдают положительную динамику с мая — объем переводов в мае—июне 2020 года по сравнению с мартом—апрелем увеличился на 22%, а июньские показатели — больше майских на 41%, отметил представитель компании. «В июне ощутимый рост зафиксирован по странам СНГ, а также мы видим рост по ряду стран дальнего зарубежья, в том числе это страны Балтии и Израиль. Поток денежных переводов обеспечивают трудовые мигранты», — добавил он.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После спада рынок восстановился в июне, утверждает руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров: «Позитивная динамика отмечается по всем направлениям работы CONTACT, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России». Western Union по данным на конец мая наблюдает позитивные изменения в ключевых странах-получателях, где ограничительные меры ослабли, но не уточняет, где именно.

Еще одним фактором, влияющим на положительную динамику, стал тренд на перетекание переводов в электронные каналы, заметил представитель «Золотой короны». Это же отмечают и в других системах переводов. «Сегодня наибольший темп роста наблюдается по переводам через мобильные приложения. Это самый быстрорастущий канал осуществления денежных переводов», — пояснил представитель «Юнистрим». У Western Union в мае 2020 года в цифровом сегменте был отмечен самый большой рост за последние десять лет. У CONTACT рост онлайн-оборота в июне составил 50% по сравнению с мартом этого года.

Как падал объем трансграничных переводов

Отрицательная динамика на рынке трансграничных денежных переводов начала наблюдаться с середины марта 2020 года, а самое значительное падение зафиксировано в апреле — на некоторых направлениях оно составило до 50%. Дно было пройдено примерно за две недели, отметил представитель «Золотой короны». На падение рынка также оказало влияние ослабление рубля — в марте из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ курс доллара вырос почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале.

По данным ЦБ, в марте 2020 года объем переводов из России за рубеж сократился на 35,8% — с $644 млн (март 2019 года) до $413 млн. Объем переводов в Россию упал на 30,8% — до $274 млн против $396 млн. В апреле 2020 года объем переводов по этим направлениям уменьшился почти в два раза: из России в зарубежные страны на 48,3%, до $302 млн, в Россию из-за границы — на 41%, до $164 млн.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, денежные переводы, Юнистрим
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