Иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

Иностранцам разрешили прописывать на собственной жилплощади других иностранных граждан. О своем прибытии последние должны сообщить в течение семи рабочих дней

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России иностранцам с 7 сентября разрешили прописывать в своих квартирах других иностранных граждан. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде иностранцы имели право регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которым разрешалось зарегистрировать на своей жилой площади близких родственников.

Теперь иностранцы или лица без гражданства, имеющие жилое помещение в России, могут предоставить его для проживания другому иностранцу или человеку без гражданства.

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец находится в гостинице, санатории, медучреждении или организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.