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Иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

Иностранцам разрешили прописывать на собственной жилплощади других иностранных граждан. О своем прибытии последние должны сообщить в течение семи рабочих дней
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России иностранцам с 7 сентября разрешили прописывать в своих квартирах других иностранных граждан. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде иностранцы имели право регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которым разрешалось зарегистрировать на своей жилой площади близких родственников.

Теперь иностранцы или лица без гражданства, имеющие жилое помещение в России, могут предоставить его для проживания другому иностранцу или человеку без гражданства.

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец находится в гостинице, санатории, медучреждении или организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.

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Это правило не касается иностранцев — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. Им разрешено не вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней. Затем для них действуют общие условия.

Для всех иностранцев в России создадут единую информационную платформу, в которой появятся личные кабинеты, сообщило в начале июня МВД. С помощью этой платформы мигранты смогут пользоваться госуслугами, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.

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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с РБК отметил, что мигранты часто забывают обновить патент или продлить свой миграционный учет, из-за чего становятся нелегалами не по своей воле. По его мнению, приложение с неотключаемыми уведомлениями могло бы решить эту проблему.

Автор: Виктория Полякова
Теги: иностранцы, мигранты
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