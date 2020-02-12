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Дефицит удвоил позиции в регионах
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Газета
Дефицит удвоил позиции в регионах
Газета № 008 (3175) (1202) Экономика,
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Дефицит удвоил позиции в регионах
Минфин обнародовал данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов федерации
Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. Наибольший разрыв между доходами и расходами в Подмосковье. Регионы в прошлом году активно тратили остатки от дотаций предыдущего года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.

Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб., следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 39,4 млрд руб. в 2020 году на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году.

Где наиболее существенный дефицит

Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области (74,4 млрд руб.) и Москвы (53,3 млрд руб.). Это два самых богатых российских региона: доходы столицы в 2019 году достигли 2,6 трлн руб. (это примерно пятая часть совокупных доходов консолидированных бюджетов всех регионов), доходы Подмосковья — 739 млрд руб.

Бюджеты и столицы, и области на 2019 год были сверстаны с еще более значительным дефицитом. Так, в Москве предполагался дефицит 276 млрд руб., в Подмосковье — 106,7 млрд руб. РБК направил запросы в департамент финансов Москвы и министерство экономики и финансов Московской области.

Подмосковье является лидером и по доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами, — 9,1% от общей суммы расходов. В Москве доля дефицита — чуть менее 2%.

Среди других лидеров по доле дефицита в расходах:

  • Башкирия — 6,4%;
  • Севастополь — 5,7%;
  • Иркутская область — 5,4%;
  • Липецкая область — 4,8%.

Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях. Еще в семи регионах дефицит не превышает 1% от расходов бюджета.

В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).

Регионы истратили разовую поддержку

В конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, объяснили РБК в Минфине. Кроме того, в 2018 году в бюджеты регионов поступили значительные объемы разовых конъюнктурных доходов, в том числе по налогу на прибыль организаций.

«За счет указанных поступлений были сформированы остатки на начало 2019 года на счетах бюджетов субъектов, которые активно расходовались регионами в 2019 году. Это привело к увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с профицитом в 2018 году, и увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с дефицитом в 2019 году, в основном в субъектах с устойчивой ситуацией с исполнением бюджетов (Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Свердловская область)», — пояснили в ведомстве.

«К концу 2018 года регионы подошли, накопив солидную подушку ликвидности. В течение 2019 года 68 регионов сократили государственный долг. Дефициты прошлого года были профинансированы в основном за счет прошлых запасов, а не заимствований», — отмечает Андрей Пискунов.

В целом доходы консолидированных бюджетов всех российских регионов в 2019 году выросли на 10% по сравнению с 2018 годом и составили 13,57 трлн руб., следует из данных Минфина.

Совокупные расходы регионов также выросли — на 14% — и составили 13,56 трлн руб. Совокупные доходы превысили расходы лишь на 5 млрд руб., тогда как годом ранее общий профицит был выше в 100 раз.

С суммарным профицитом 238 млрд руб. исполнены бюджеты 50 регионов по итогам 2019 года.

Кто больше всего зависит от дотаций

2018 год стал рекордным за последнее время по объему дотаций регионам из федерального бюджета, их сумма превысила 1 трлн руб., писали эксперты агентства «Эксперт РА» на основании расчетов по данным Минфина. При этом те или иные дотации получили все регионы без исключения, включая такие доходные регионы, как Москва и Тюменская область.

Агрегированный профицит консолидированных бюджетов составил тогда 510 млрд руб. и стал рекордным результатом за последние 17 лет, указывали аналитики. В 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов.

В 2019 году, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета немного сократились и составили 921,6 млрд руб. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области.

Наиболее зависимыми от федеральных дотаций являются:

  • Республика Тыва (на дотации приходится 54% доходов консолидированного бюджета региона);
  • Дагестан (52%);
  • Чечня (50%);
  • Ингушетия (49%);
  • Республика Алтай (45%).

Несколько лет назад проблема дефицитов региональных бюджетов стояла очень остро, и Минфин предпринимал все усилия, чтобы принимались бездефицитные бюджеты, напоминает завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. В результате в 2017 году число регионов с профицитом сильно выросло, а в 2018 году достигло пика.

«В 2019 году серьезного роста экономики не наблюдалось. Кроме того, два основных источника дохода — НДФЛ и налог на прибыль — хотя и росли, но не сильно. Расходы у регионов не снизились», — прокомментировал Климанов причины сокращения числа профицитных субъектов. Кроме того, Минфин жестко настаивал на необходимости сокращения объемов госдолга регионов, что также повлияло на профицит бюджетов, отмечает он.

По данным Минфина, поступление налога на прибыль организаций и НДФЛ в консолидированные бюджеты регионов в прошлом году увеличилось на 8%.

Автор: Анна Гальчева.
Теги: регионы России , бюджет , дефицит
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