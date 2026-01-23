Отец пропавшего подростка заявил, что из дома исчезли 3 млн руб.

После исчезновения подростка в Красноярске из сейфов пропали 3 млн руб.

Video

Исчезли примерно 3 млн руб. из трех сейфов, установленных в доме похищенного в Красноярске подростка, сообщает прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. В следственные органы обратился житель Красноярска с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына.

По версии следствия, вечером 22 января школьник ушел из дома с неизвестным человеком. Позже отцу подростка в мессенджере пришло сообщение о похищении и требование выкупа. Также пришла видеозапись с участием самого мальчика, в которой он просит выполнить выдвинутые условия.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что похищение произошло в коттеджном поселке Серебряный Бор.

Установлена девушка-таксист, которая увозила пропавшего в Красноярске 14-летнего мальчика в Красноярске. Она сообщила, что ребенок уезжал вместе с неустановленной девушкой, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.