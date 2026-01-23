Российский защитник «Каролины» Никишин устроил драку в матче НХЛ

Никишин из «Каролины» подрался в матче НХЛ против «Чикаго»

После жесткого приема против Ника Лардиса («Чикаго») Никишин вступил в потасовку с защищавшим партнера Оливером Муром и одержал в ней верх. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы

Александр Никишин (Фото: Bruce Bennett / (Getty Images))

В ночь на пятницу «Чикаго Блэкхокс» на выезде одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в серии буллитов со счетом 4:3.

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин подрался с американским форвардом «Чикаго» Оливером Муром. Инцидент произошел во втором периоде. 24-летний Никишин провел силовой прием против форварда «Чикаго» Ника Лардиса. Вступившийся за партнера Оливер Мур бросил вызов россиянину. Хоккеисты сбросили перчатки, но бой получился скоротечным: после серии ударов Никишин отправил Мура на лед.

Судьи назначили обоим по пять минут штрафа за драку.

«Каролина Харрикейнз», набравшая в этом матче одно очко, сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 67 очков после 51 игры. «Чикаго Блэкхокс» с 49 очками занимает 12-е место в Западной конференции.

В следующем матче «Каролина» 25 января сыграет на выезде с «Оттава Сенаторз». «Чикаго Блэкхокс» 24 января примет на домашнем льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Для Никишина этот сезон является дебютным в НХЛ. В апреле 2025 года защитник, ранее выступавший за петербургский СКА, подписал контракт с «Каролиной». Первый матч в НХЛ провел против «Вашингтона», а первую шайбу забросил 16 октября в ворота «Анахайма». В 50 проведенных матчах регулярного чемпионата он набрал 20 очков (6 шайб и 14 результативных передач).