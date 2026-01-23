Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open
Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летняя Соболенко обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову, 55-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).
Россиянка Потапова выступает за Австрию с нынешнего сезона.
В 1/8 финала Соболенко сыграет против канадки Виктории Мбоко (16-й номер рейтинга WTA).
На счету Соболенко 22 титула на турнирах WTA. На Australian Open белоруска побеждала дважды (2023, 2024), а в прошлом сезоне в финале уступила американке Мэдисон Киз.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
