Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open

Белорусская теннисистка в третьем круге на двух тай-брейках оказалась сильнее Анастасии Потаповой, которая с этого сезона выступает за Австрию

Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летняя Соболенко обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову, 55-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

Россиянка Потапова выступает за Австрию с нынешнего сезона.

В 1/8 финала Соболенко сыграет против канадки Виктории Мбоко (16-й номер рейтинга WTA).

На счету Соболенко 22 титула на турнирах WTA. На Australian Open белоруска побеждала дважды (2023, 2024), а в прошлом сезоне в финале уступила американке Мэдисон Киз.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.