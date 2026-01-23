 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Bloomberg узнал, что США хотят пересмотреть соглашение по Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Речь о соглашении от 1951 года, которое регулирует военное присутствие США на острове. Вашингтон хочет пересмотреть его и убрать все ограничения. Сейчас Штаты должны консультироваться с Данией по «существенным изменениям»
Фото: Petr Kahanek / Shutterstock
Фото: Petr Kahanek / Shutterstock

США хотят переписать оборонное соглашение с Данией, чтобы убрать любые ограничения на военное присутствие в Гренландии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение 1951 года — ключевой документ, регулирующий военное присутствие США в Гренландии. Он позволяет Штатам открывать и поддерживать военные базы на острове как часть системы коллективной обороны НАТО. Соглашение подтверждает суверенитет Дании над Гренландией. В 2004 году было дополнительно закреплено, что любые действия США на острове должны осуществляться с уважением к датской юрисдикции. В настоящее время в Гренландии функционирует только база Космических сил США Питуффик.

Сейчас соглашение предписывает США «консультироваться с Данией и Гренландией, а также уведомлять их, прежде чем вносить «какие-либо существенные изменения», касающиеся американских военных операций или объектов, отметил Bloomberg. Отмена любых ограничений — ключевой пункт для участников переговоров, стремящихся выполнить требования президента Дональда Трампа, заявили собеседники издания.

В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии
Политика
Троэльс Лунд Поульсен

Детали соглашения все еще находятся на стадии обсуждения. При этом неясно, согласятся ли Дания и Гренландия на предлагаемые изменения, добавил Bloomberg.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над Гренландией установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.

После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и Арктического региона в целом. Он также отменил анонсированные ранее пошлины в 10% против восьми стран Европы.

The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что Дания в рамках сделки с США может передать Вашингтону небольшую территорию острова. По информации издания, Штаты могли бы построить там военные базы. Также предложенный генсеком НАТО проект сделки подразумевает размещение в Гренландии американской системы «Золотой купол», отмечал Axios.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
