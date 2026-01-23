 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии

В Алтайском крае двоим подросткам 15 и 16 лет предъявили обвинение в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2025 года один из подростков нашел в мессенджере объявление о заработке и оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджигать технические устройства сотовой связи. О полученном предложении несовершеннолетний рассказал своему 16-летнему другу.

С 13 по 16 января подростки, действуя по указаниям куратора, подожгли три технических устройства на территории Барнаула. Происходящее они фиксировали на видео.

Фигурантов дела задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В Томске подростка осудили на 8,5 лет за госизмену и диверсии
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

14 января в Томской области суд признал несовершеннолетнего виновным в госизмене, диверсии и содействии диверсионной деятельности в пользу спецслужб Украины. Подросток совершил диверсионно-террористические акты против объектов связи региона. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Антонина Сергеева
диверсия Алтай подростки уголовное дело обвинение Алтайский край
