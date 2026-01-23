В Москве двое мужчин устроили стрельбу на парковке у магазина на Ярославском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

По информации ведомства, в дежурную часть обратился очевидец, который возвращался к своей машине и заметил конфликт между группой мужчин. Он рассказал, что в ходе выяснения отношений двое из них несколько раз выстрелили в воздух из оружия, похожего на огнестрельное, после чего все участники сели в автомобили и скрылись с места происшествия.

На парковке сотрудники полиции нашли десять гильз. Эксперты-криминалисты подтвердили, что это гильзы травматических патронов и патронов светозвукового действия, предназначенных для имитации выстрела из охолощенного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из участников конфликта — 38-летнего жителя Красногорска Московской области. При обыске в его квартире нашли автомат и винтовку, предположительно, охолощенные, два травматических пистолета, сто патронов различных калибров, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Задержанный заключен под стражу. Полиция продолжает устанавливать личность и местонахождение второго подозреваемого, а также выяснять причины и обстоятельства конфликта.