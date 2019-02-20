Объем дотаций регионам поставил рекорд

70 субъектов федерации закончили 2018 год с профицитом бюджета

Дотации регионам от федерального центра в 2018 году впервые превысили 1 трлн руб., оценило «Эксперт РА». При этом дотации обеспечили рекордный профицит в подавляющем большинстве субъектов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем дотаций, которые федеральный центр выдал российским регионам, в 2018 году впервые превысил 1 трлн руб., следует из данных Минфина и расчетов агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Сколько дотаций получили российские регионы

Размер предоставленных дотаций достиг 1,035 трлн руб. Еще годом ранее он составлял 759 млрд руб., а до этого — 656 млрд руб. «Особенность 2018 года — те или иные дотации получили все российские регионы, включая Москву и Тюменскую область [самые богатые]. Причем Москва с объемом дотаций 27,6 млрд руб. вошла в топ-7 регионов по объему полученных дотаций», — сказал РБК младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков.

Практически половина всего роста дотаций в 2018 году (136 млрд из 277 млрд руб.) пришлась на обеспечение сбалансированности бюджетов, которое управляется в «ручном режиме» в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, рассчитываемых по специальной формуле, отмечает аналитик. На 60 млрд руб. выросли компенсации расходов на рост зарплат бюджетников. В прошлом году власти уравняли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, а также продолжили индексировать зарплаты бюджетникам по майским указам 2012 года, и нагрузка по увеличению зарплат врачей, учителей и т.д. в региональных (не федеральных) учреждениях пришлась, соответственно, на субъекты.

«Получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности обуславливается рядом условий: раньше их просто давали, а теперь регионы берут на себя обязательства, а высокодотационные — еще больше обязательств. Дотации на обеспечение сбалансированности — инструмент, который применяется в течение года, когда регион заявляет о каких-то проблемах», — говорит ведущий эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский. «В предыдущие годы в этих трансфертах было много политики. Можно предположить, что в этом году произошло то же самое. Это похоже на режим ручного управления», — полагает эксперт.

Как это отразилось на бюджетах

«По итогам 2018 года у 70 российских регионов консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом, причем агрегированный профицит составил 510 млрд руб. Это рекордные показатели как минимум за последние 17 лет», — говорит Шураков. Для сравнения: в 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов. Профицит всех региональных бюджетов достиг 510 млрд руб. против дефицита 52 млрд руб. годом ранее.

Если для федерального бюджета профицит или дефицит оценивается как доля от объема ВВП за год, то с регионами действует другая методика — профицит или дефицит сравнивают с объемом их собственных доходов (налоговые и неналоговые поступления без учета помощи из федерального бюджета). Лидерами по уровню профицита в 2018 году стали Дагестан (30,5% к доходам) и Севастополь (27,4%), однако во многом это связано с низким уровнем самодостаточности. В пятерку самых профицитных регионов также вошли ЯНАО, Кемеровская и Волгоградская области, чей уровень самостоятельности значительно выше.

Наиболее высокий дефицит бюджета зафиксирован у Мордовии (24,5% доходов), Хабаровского края (10,8%) и Еврейской автономной области (6,9%).

«Ситуация новая. Объем госдолга не рос, но при этом он остался довольно высоким для некоторых регионов. Мы живем с профицитом, но у нас при этом большие кредиты», — говорит завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.

При этом рост расходов на зарплаты бюджетников, которые должны расти в соответствии с майскими указами 2012 года, не оказал существенного негативного влияния на бюджеты регионов, указывает Александр Шураков. «В целом фонд оплаты труда «майских бюджетников» с учетом соцвзносов в 2018 году увеличился на 532 млрд руб. Но так как часть этих расходов «возвращается» в региональные бюджеты в виде НДФЛ, то чистый рост расходов на ФОТ и соцвзносы составил примерно 479 млрд руб.», — объясняет он.

Инвестиции снижаются перед новым майским указом

Рекордный профицит регионов обеспечили не только дотации, но и экономия властей на бюджетных инвестициях. Их доля в расходах консолидированных бюджетов регионов в 2018 году составила лишь 10,8%. Она была выше в 2015–2016 годах, когда экономика была в рецессии или стагнации, а также в 2017 году. В номинальном выражении регионы вложения не сокращали, но их расходы росли, что сократило и долю инвестиций в них, объясняет Шураков.

«Если бы поддерживались пропорции предыдущих лет, то объем бюджетных инвестиций был бы примерно на 240 млрд руб. выше (а профицит бюджетов, соответственно, ниже). Основное направление бюджетных инвестиций — инвестиции в дорожное хозяйство», — указывает аналитик.

Нагрузки у регионов прибавится в связи с реализацией нового майского указа президента Владимира Путина. Из 25,7 трлн руб. расходов на нацпроекты на региональные бюджеты придется 4,9 трлн руб. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что в основном эти траты будут обеспечены федеральными трансфертами, а непосредственно регионы профинансируют 2–3% расходов. Взамен регионы подписываются под KPI для выполнения нацпроектов.

Сейчас у регионов все меньше свобод, а дотации и субсидии даются под все более жесткие условия, говорит Андрей Чернявский. Регионы зажаты — они предпочитают иметь профицитный бюджет и максимально сокращать долг, добавляет он.