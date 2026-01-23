Трамп оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в ОАЭ

Трамп заявил, что любая встреча сама по себе хороша, поскольку, «если не встречаться, ничего не случится». Переговоры России, США и Украины пройдут в ОАЭ 23 января

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Трехсторонняя встреча России, Украины и США в ОАЭ, которая пройдет 23 января в ОАЭ, — в любом случае положительное событие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета.

«Это все хорошо. Любая встреча — это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», — сказал он.

По словам Трампа, «в течение первых трех лет», пока у власти в США находился его предшественник Джо Байден, «вообще никто не встречался».

«И вы знаете одну вещь: если не встречаться, ничего не случится. Поэтому мы встречаемся — и посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, мы сможем спасти много жизней, вот и все», — добавил президент США.

Он выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин согласится на уступки в рамках мирного урегулирования. Журналист поинтересовался, о каких уступках может идти речь.

«Он пойдет на уступки. Все пойдут на уступки, чтобы достичь этого (окончания конфликта. — РБК). Европа будет частью этого. Это [принесет больше пользы] Европе, чем мне, я делаю это больше для Европы, чем для себя. <...> У меня есть возможность добиться этого. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — сказал Трамп.

Прошедшую накануне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским он оценил как «очень хорошую».

О встрече представителей Украины, России и США в ОАЭ 23 января ранее сообщил Зеленский в своей речи в Давосе. По его словам, она продлится два дня. Переговоры последуют за визитом спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера в Москву. Накануне они встретились с Путиным в Кремле, переговоры завершились глубокой ночью, среди тем было в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Украинская делегация уже направилась в ОАЭ, в нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В Кремле сообщили, что в российскую делегацию войдут представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Российские представители получили от Путина инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров, уточнил помощник президента Юрий Ушаков.

The Financial Times писала со ссылкой на источники, что на трехсторонней встрече украинская и американская делегации намерены предложить Москве прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Параллельно в Абу-Даби встретятся Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам. Как писал Axios, помимо Уиткоффа со стороны США в переговорах будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл и Кушнер.