 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп заявил, что любая встреча сама по себе хороша, поскольку, «если не встречаться, ничего не случится». Переговоры России, США и Украины пройдут в ОАЭ 23 января
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Трехсторонняя встреча России, Украины и США в ОАЭ, которая пройдет 23 января в ОАЭ, — в любом случае положительное событие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета.

«Это все хорошо. Любая встреча — это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», — сказал он.

По словам Трампа, «в течение первых трех лет», пока у власти в США находился его предшественник Джо Байден, «вообще никто не встречался».

«И вы знаете одну вещь: если не встречаться, ничего не случится. Поэтому мы встречаемся — и посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, мы сможем спасти много жизней, вот и все», — добавил президент США.

Трамп заявил, что параметры сделки по Украине известны и Киев готов к ней
Политика
Дональд Трамп

Он выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин согласится на уступки в рамках мирного урегулирования. Журналист поинтересовался, о каких уступках может идти речь.

«Он пойдет на уступки. Все пойдут на уступки, чтобы достичь этого (окончания конфликта. — РБК). Европа будет частью этого. Это [принесет больше пользы] Европе, чем мне, я делаю это больше для Европы, чем для себя. <...> У меня есть возможность добиться этого. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — сказал Трамп.

Прошедшую накануне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским он оценил как «очень хорошую».

О встрече представителей Украины, России и США в ОАЭ 23 января ранее сообщил Зеленский в своей речи в Давосе. По его словам, она продлится два дня. Переговоры последуют за визитом спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера в Москву. Накануне они встретились с Путиным в Кремле, переговоры завершились глубокой ночью, среди тем было в том числе урегулирование конфликта на Украине.

Украинская делегация уже направилась в ОАЭ, в нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В Кремле сообщили, что в российскую делегацию войдут представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Российские представители получили от Путина инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров, уточнил помощник президента Юрий Ушаков.

The Financial Times писала со ссылкой на источники, что на трехсторонней встрече украинская и американская делегации намерены предложить Москве прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Параллельно в Абу-Даби встретятся Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам. Как писал Axios, помимо Уиткоффа со стороны США в переговорах будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл и Кушнер.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп ОАЭ трехсторонние переговоры Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп cчел интересным предложение Путина о замороженных в США активах
Политика
Трамп заявил, что параметры сделки по Украине известны и Киев готов к ней
Политика
Трамп заявил о необходимости уступок со стороны «всех» по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
«Синара» назвала недооцененные акции с учетом цен на сырье и курса рубля Инвестиции, 11:05
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:04
Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти Политика, 11:02
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов Политика, 10:58
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерыва Образование, 10:54
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае Общество, 10:54
FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа Политика, 10:53
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408 Общество, 10:42
Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит» Спорт, 10:38
Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве Общество, 10:36
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе Политика, 10:32
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии Политика, 10:26
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open Спорт, 10:26
Российский защитник «Каролины» Никишин устроил драку в матче НХЛ Спорт, 10:25