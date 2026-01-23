АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам «Нового Московского банка»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам «Нового Московского банка» не позднее 6 февраля 2026 года, сообщила в телеграм-канале пресс-служба АСВ. Страховой случай наступил 23 января после отзыва Банком России лицензии у кредитной организации.
Регулятор отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Ее функции возложены на АСВ, временным руководителем администрации назначен Сергей Миндзяк, сообщили в агентстве.
«Новый Московский банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Вкладчики банка имеют право на получение возмещения в рамках федерального закона о страховании вкладов, отметили в АСВ.
По данным отчетности на 1 декабря 2025 года, предварительный объем страховой ответственности АСВ оценивается в 132,5 млн рублей.
Материал дополняется
