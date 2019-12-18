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Люди года поверсии РБК
Газета № 205 (3163) (1812) Бизнес,
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Люди года поверсии РБК
В Москве вручили Премию РБК 2019

Шестая церемония вручения Премии РБК прошла в «Геликон-опере». Награду вручили в шести номинациях по новым правилам: на этот раз предлагать кандидатов в лонг-лист мог любой, а победителей выбирал экспертный совет.

РБК выражает благодарность партнерам премии в 2019 году — EY, Lexus, Glo, «Русскому икорному дому» и бренду «Онегин»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Церемония прошла в понедельник, 16 декабря, в «Геликон-опере» в Москве
Фото: Юлия Спиридонова / РБК
Награда вручалась в шестой раз
Фото: Андрей Стекачев для РБК
Владелец группы ЕСН Григорий Березкин (справа), генеральный директор РБК Николай Молибог и руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова
Фото: Юлия Спиридонова / РБК
Гости церемонии
Фото: Андрей Калмыков для РБК
Бывшие соруководители объединенной редакции РБК: заместитель генерального директора РБК Игорь Тросников и старший вице-президент, директор департамента по работе со СМИ ВТБ Елизавета Голикова
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Старший партнер фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков, победитель премии в номинации «Инвестор»
Фото: Андрей Калмыков для РБК
Основатель и генеральный директор компании «Эвотор» Андрей Романенко (слева), ​совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков (второй слева), основатель компании KupiVIP Оскар Хартманн с супругой Татьяной Хартманн
Фото: Юлия Спиридонова / РБК
Фото: Андрей Стекачев для РБК
Издатель Дерк Сауэр
Фото: Андрей Калмыков для РБК
Основатель Falcon Advisers Игорь Кованов со спутницей
Фото: Владислав Шатило / РБК
Гостья церемонии
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Андрей Калмыков для РБК
Бывшая ведущая MTV, блогер ​Маша Кравцова
Фото: Владислав Шатило / РБК
Сооснователь платформы удаленного синхронного перевода Speakus Руслан Мусин, победитель в номинации «Стартапер»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Президент компании — производителя графеновых нанотрубок OCSiAl Юрий Коропачинский, победитель в номинации «Визионер»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Юлия Спиридонова / РБК
Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории 3D Bioprinting Solutions, победитель в номинации «Стартапер»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Теги: мультимедиа , Премия РБК
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