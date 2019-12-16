В Москве вручили Премию РБК 2019

В «Геликон-опере» 16 декабря состоялась шестая церемония вручения Премии РБК. Премия вручалась в шести номинациях, в каждой из которых победителя определял экспертный совет.

Всего в 2019 году на Премию РБК были номинированы 96 человек. Выдвижение претендентов проходило по новым правилам. Если ранее списки номинантов формировали эксперты и оргкомитет премии, то в этот раз предлагать кандидатов в лонг-лист мог любой. Из лонг-листа победителя выбирал экспертный совет. В этом году он мог выбрать более одного победителя по каждой номинации.

В номинации «Инвестор» победителями стали:

Дмитрий Крюков, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал»;

Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok;

Леонид Богуславский, основатель ru-Net.

В номинации «Менеджер»:

Михаил Жуков, гендиректор HeadHunter;

Александр Шульгин, генеральный директор OZON.ru;

Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж».

В номинации «Менеджер в социальной сфере»: