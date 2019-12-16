В Москве вручили Премию РБК 2019

В «Геликон-опере» 16 декабря состоялась шестая церемония вручения Премии РБК. Премия вручалась в шести номинациях, в каждой из которых победителя определял экспертный совет.
Всего в 2019 году на Премию РБК были номинированы 96 человек. Выдвижение претендентов проходило по новым правилам. Если ранее списки номинантов формировали эксперты и оргкомитет премии, то в этот раз предлагать кандидатов в лонг-лист мог любой. Из лонг-листа победителя выбирал экспертный совет. В этом году он мог выбрать более одного победителя по каждой номинации.
В номинации «Инвестор» победителями стали:
- Дмитрий Крюков, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал»;
- Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok;
- Леонид Богуславский, основатель ru-Net.
В номинации «Менеджер»:
- Михаил Жуков, гендиректор HeadHunter;
- Александр Шульгин, генеральный директор OZON.ru;
- Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж».
В номинации «Менеджер в социальной сфере»:
- Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
- Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком»;
- Гузель Санжапова, основатель бизнес-проекта «Малый Турыш».