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В Москве вручили Премию РБК 2019

В «Геликон-опере» 16 декабря состоялась шестая церемония вручения Премии РБК. Премия вручалась в шести номинациях, в каждой из которых победителя определял экспертный совет.

Всего в 2019 году на Премию РБК были номинированы 96 человек. Выдвижение претендентов проходило по новым правилам. Если ранее списки номинантов формировали эксперты и оргкомитет премии, то в этот раз предлагать кандидатов в лонг-лист мог любой. Из лонг-листа победителя выбирал экспертный совет. В этом году он мог выбрать более одного победителя по каждой номинации.

В номинации «Инвестор» победителями стали:

  • Дмитрий Крюков, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал»;
  • Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok;
  • Леонид Богуславский, основатель ru-Net.

В номинации «Менеджер»:

  • Михаил Жуков, гендиректор HeadHunter;
  • Александр Шульгин, генеральный директор OZON.ru;
  • Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж».

В номинации «Менеджер в социальной сфере»:

  • Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
  • Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком»;
  • Гузель Санжапова, основатель бизнес-проекта «Малый Турыш».

В номинации «Предприниматель»:

  • Георгий Соловьев, сооснователь онлайн-школы английского языка Skyeng.

В номинации «Стартапер»:

  • Руслан Мусин, сооснователь платформы удаленного синхронного перевода Speakus;
  • Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории 3D Bioprinting Solutions;
  • Андрей Юдников, гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon.

В номинации «Визионер»:

  • Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng;
  • Андрей Кривенко, основатель продуктовой сети «ВкусВилл»;
  • Герман Греф, председатель правления Сбербанка;
  • Юрий Коропачинский, президент компании — производителя графеновых нанотрубок OCSiAl.

РБК выражает благодарность партнерам премии в 2019 году — EY, Lexus, Glo, «Русскому икорному дому» и бренду «Онегин».

Теги: премия РБК, награждение
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