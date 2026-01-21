Трамп пообещал, что применение ЕC «торговой базуки» вернется рикошетом

Страны ЕС уже начали применять «торговую базуку», штрафуя американские компании, и эти действия вернутся Европе рикошетом, заявил Трамп. В Европе заговорили о применении «торговой базуки» в ответ на пошлины США из-за Гренландии

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Европейские страны уже начали применять «торговую базуку», штрафуя американские компании на миллиарды долларов, и это может «отрикошетить обратно», заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистке NewsNation Кэти Павлич.

«Но они [европейские страны] и так уже используют базуку в своей торговле. Они штрафуют наши компании на миллиарды долларов, такие как Apple, Google и многие другие. И так делать нельзя. <...> И это, знаете ли, отрикошетит обратно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, как США ответят на вводимую ЕС «торговую базуку» на фоне разногласий по Гренландии.

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентных пошлин на товары из Европы, писал Bloomberg. Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Ранее, 18 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что запросит активацию «торговой базуки», если угрозы Трампа о 10-процентных пошлинах против восьми европейских стран с 1 февраля подтвердятся. Le Figaro указала, что для применения инструмента требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС.

Манфред Вебер, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП), также заявил после угроз Трампа о пошлинах, что ЕС готов заблокировать одобрение торгового соглашения с США, достигнутого летом 2025 года. «Необходимо приостановить действие нулевых пошлин на американскую продукцию», — написал он.

Согласно Bloomberg, торговое соглашение ЕС и США, достигнутое главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Трампом летом, уже действует, но требует одобрения парламента. Агентство отмечает, что, если депутаты ЕНП поддержат левые фракции, у них будет достаточно голосов, чтобы затормозить или заблокировать ратификацию. Часть законодателей ЕС призывает заморозить работу над соглашением, пока не прекратятся угрозы со стороны Трампа, отмечало агентство.

До этого Трамп объявил, что с февраля с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. С июня пошлина может вырасти до 25%. По словам республиканца, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

The Financial Times писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы.