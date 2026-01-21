Самолет Трампа совершил посадку после проблемы на борту

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Самолет американского президента Дональда Трампа совершил посадку на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд после обнаружения технической неполадки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

Лайнер приземлился после того, как экипаж обнаружил незначительную проблему с электроповодкой и принял решение о посадке из соображений предосторожности.

После приземления Трамп пересядет на другой самолет и продолжит путь в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе.