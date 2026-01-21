 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Самолет Трампа совершил посадку после проблемы на борту

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Самолет американского президента Дональда Трампа совершил посадку на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд после обнаружения технической неполадки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

Лайнер приземлился после того, как экипаж обнаружил незначительную проблему с электроповодкой и принял решение о посадке из соображений предосторожности.

Секретная служба нашла подозрительный предмет перед кортежем Трампа
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

После приземления Трамп пересядет на другой самолет и продолжит путь в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе.

Александра Озерова
Дональд Трамп самолет приземление США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
