Самолет Трампа совершил посадку после проблемы на борту
Самолет американского президента Дональда Трампа совершил посадку на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд после обнаружения технической неполадки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.
Лайнер приземлился после того, как экипаж обнаружил незначительную проблему с электроповодкой и принял решение о посадке из соображений предосторожности.
После приземления Трамп пересядет на другой самолет и продолжит путь в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе.
