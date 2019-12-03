Каждый второй готов к борьбе с запретами

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к устанавливаемым государством ограничениям

55% участников опроса ВЦИОМа допустили, что в ближайшие годы государство может ввести запреты, которые качественно повлияют на их жизнь. Почти столько же — 53% — готовы отстаивать свои интересы и бороться с мешающими запретами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Опасения запретов

Более половины опрошенных ВЦИОМом россиян — 55% — выразили опасение, что в ближайшие годы государство может ввести какие-либо законодательные ограничения, которые могут качественно повлиять на их жизнь. Об этом говорится в аналитическом отчете ВЦИОМа «Отношение россиян и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака» (есть у РБК).

Социологи провели исследование в конце сентября этого года методом телефонного опроса 1,6 тыс. россиян старше 18 лет по случайной выборке. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,5%.

Более половины респондентов (53%) заявили, что готовы отстаивать свои интересы в случае, если государство в ближайшие годы введет какие-либо запреты, которые отрицательно повлияют на их повседневную жизнь. Не готовы активно отстаивать свои интересы четверть россиян, однако они отмечают, что их отношение к государству в этом случае ухудшится. Еще 16% готовы принять любые запреты со стороны государства.

53% респондентов при этом считают, что за последние два-три года государство не вводило никаких серьезных ограничений, которые существенно повлияли на их жизнь. Почти треть опрошенных — 29% — полагают, что такие ограничения были. Среди наиболее резонансных ограничений они назвали запрет на курение в общественных местах (22%), введение новых налогов (11%) и пенсионную реформу (8%).

39% полагают, что за последние два-три года число запретов, которые существенно повлияли на жизнь респондентов, не изменилось. Треть россиян (34%) отмечают, что запретов стало больше.

Отношение к ограничениям

Около трети опрошенных замечает происходящие в обществе изменения, в том числе и введение запретов, согласился с выводами ВЦИОМа заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Эту цифру нельзя считать низкой, так как вопрос о наиболее значимых для респондентов ограничениях был открытым — то есть без готовых вариантов ответов. «Люди обычно не очень хорошо помнят, что конкретно происходило раньше, то есть идентифицировать конкретные шаги им сложно, но вектор в целом они чувствуют, — сказал он РБК. — Я бы отметил, что большинство ожидает новые ограничения». Относительно небольшой процент людей, замечающих изменения в обществе, социолог объяснил еще и тем, что опрос производился по телефону. «По исследованиям Левада-центра, ограничения в интернете гораздо понятнее и сильнее беспокоят самым молодых», — добавил Волков.

Ранее Волков в своей колонке для РБК отмечал, что россияне неоднозначно оценивают ограничительные инициативы прошлых лет. Если блокировку Telegram и обязанность интернет-сервисов предоставлять доступ к личной переписке граждан участники опросов скорее поддерживали, то предложенное сенаторами наказание за критику властей одобрило не более трети опрошенных. «По мере накопления запретительных законов к рядовым гражданам постепенно приходит понимание, что эти меры могут коснуться каждого, — писал социолог. — Особенно остро чувствуют это молодые и технологически продвинутые граждане».

Достаточно высокие ожидания новых ограничений со стороны государства в ближайшие годы (55% опасаются введения новых ограничений, влияющих на частную жизнь) — это проекция общего высокого уровня социальной тревожности, считает политолог Александр Пожалов. Он связывает это с «длительной стагнацией реальных доходов населения и привыканием к потоку негативных новостей со стороны государства в социально-экономической сфере».

В целом на результаты той части опроса, которая касается изменений в обществе, повлияло то, что исследование посвящено антиникотиновым запретам, отмечает Пожалов. «Судя по распределению ответов, в анкете был сделан акцент на проблему запретов табакокурения, поэтому итоговые данные кажутся смещенными в сторону именно табачной темы, — добавил политолог. — Если у вас в одном вопросе 73% от всех опрошенных говорят «не курю», то в другом вопросе не может быть сразу 22% от всех опрошенных, в том числе и некурящих, тех, кто уверенно называет главным чувствительным для себя запретом именно «запрет на курение». Это ставит под вопрос результаты, не связанные с антиникотиновыми запретами аспектов исследования, убежден Пожалов.