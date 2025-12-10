 Перейти к основному контенту
Гол и две передачи Грицюка помогли «Нью-Джерси» обыграть «Оттаву»

Гол и две передачи Грицюка помогли «Нью-Джерси» вырвать победу у «Оттавы»
Встреча завершилась со счетом 4:3. Россиянин Арсений Грицюк впервые в карьере набрал три очка за один матч в НХЛ
Арсений Грицюк
Арсений Грицюк (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил шайбу и отдал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси». У победителей отличились Шимон Немец (6-я минута), Грицюк (18), Пол Коттер (25) и Коди Гласс (53). В составе проигравших шайбы забросили Дрейк Батерсон (2 и 31) и Тим Штюцле (13).

24-летний Грицюк проводит дебютный сезон, набрав 16 очков (семь шайб + девять передач) в 30 играх. Он впервые набрал три очка за один матч в НХЛ.

«Нью-Джерси» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 35 очков в 30 матчах. «Оттава» располагается на седьмой строчке в таблице Атлантического дивизиона с 30 очками после 29 игр.

В следующем матче «Нью-Джерси» 12 декабря примет «Тампу», «Оттава» в этот же день сыграет против «Коламбуса».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Нью-Джерси Девилз Оттава Сенаторз Арсений Грицюк
