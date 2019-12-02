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Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. Жесткие ограничения вернут 13% курильщиков к обычным сигаретам, выяснил ВЦИОМ

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

Всероссийский опрос показал, что около трети россиян (27%) потребляют никотиносодержащую продукцию — сигареты, вейпы, сигары, системы доставки никотина. Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.

Аналогичные данные приводит и Минздрав: в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции» до 2035, принятой Кабмином на прошлой неделе, ведомство отталкивается от показателя в 29% курящих среди взрослого населения России.

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Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах

Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Но в последние годы широкое распространение получили электронные системы доставки никотина: электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака и пр. В 2018 году этот рынок в России исследовательская компания Euromonitor International оценивала в $724,6 млн, к 2023 году, как прогнозируют аналитики, он вырастет на 411% до $3,7 млрд.

Продукты и интерес к ним не остались незамеченными государством и новая «антитабачная» концепция предлагает уравнять электронные средства доставки никотина с обычными сигаретами, это вводит автоматический запрет на продажу таких изделий потребителям до 18 лет.

Курение в общественных местах будет регулироваться как и в случае с обычным табаком, а также будет запрещена реклама. Кроме того, Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, которые с 2020 года определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина в 50 руб. за устройство.

Как проводилось исследование

ВЦИОМ провел два опроса: среди потребителей электронных сигарет и устройств для нагревания табака (1000 респондентов отвечали онлайн), а также всероссийский опрос населения (1600 человек ответили по телефону). Оба опроса проходили среди россиян старше 18 лет, онлайн исследование прошло в городах с населением более 100 тыс человек, телефонный опрос не менее, чем в 80 федеральных округах.

Портрет курильщика электронных сигарет

  • 69% потребителей систем доставки никотина — люди в возрасте 25-44 лет.
  • Среди молодежи — 18-24 года — только 7% пользуются такими продуктами.
  • Мужчин-пользователей систем доставки никотина больше, чем женщин — 61% против 39%.
  • Три четверти опрошенных респондентов имеют высшее образование.
  • Курильщики табачной и никотиносодержащей продукции делятся на два типа: тех, кто курит обычные сигареты и использует системы доставки никотина, их ВЦИОМ называет «дуалистами» и «вейперы» — потребители только вейпов и систем доставки никотина.
  • Сегодня более двух третей (66%) курящих россиян — «дуалисты». В основном эту группу в возрасте 35-44 лет и 55-65-летние потребители. Среди «Вейперов» доля молодых людей в возрасте 18-34 лет (41%).
  • Абсолютное большинство потребителей, использующих системы доставки никотина, были курильщиками, когда начали пользоваться новыми продуктами. Из них 92% опрошенных курили сигареты.
  • Только для 2% россиян такие системы были первой никотиносодержащей продукцией.
  • Среди курильщиков, большинство убеждены, что системы доставки никотина менее вредны для здоровья — так считает 64% опрошенных.
  • Около трети опрошенных отметили важным, что системами доставки никотина можно пользоваться там, где запрещено курение обычных сигарет.
  • Каждый пятый из опрошенных заявил, что перешел на системы доставки никотина, а в будущем собираются бросить курить.

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Отношение к регулированию рынка

О том, что законодательная база для регулирования оборота систем доставки никотина сегодня куда мягче, чем продажи и потребление сигарет, а также что идут обсуждения новых законодательных ограничений для этой категории продукции подробно знают только 34% россиян, чуть больше половины курильщиков «слышали об этом, но не знают подробностей».

Социологи спросили курильщиков — какие неудобства те испытают, если на законодательном уровне будут введены ограничения свободной продажи и потребления систем доставки никотина. Около трети отметили сокращение точек продаж и доступных мест для парения, еще 11% ожидают повышение цен на эту продукцию, а 5% сообщили, что вернутся к обычным сигаретам. Из преимуществ таких ограничений 16% называет снижение уровня соблазна для подростков к употреблению никотиносодержащей продукции, а 8% считают, что бросят курить. При этом 44% потребителей не видят никаких преимуществ при введении новых ограничений.

На вопрос о том, как будут действовать курильщики, если будут введены неприемлемые для их образа жизни ограничения свободной продажи и использования электронных сигарет, 54% ответили, что не откажутся от них. Примерно каждый десятый (13%) будет вынужден перейти обратно на обычные сигареты и такое же количество респондентов будут искать то, что пока не попадает под ограничения. Еще 13% курильщиков постараются отказаться и от табачных изделий, и от систем доставки никотина.

По результатам опроса, наиболее популярна продукция брендов крупнейших табачных компаний, однако есть и независимые продукты. Немногим меньше половины опрошенных используют iQOS (48%) компании Philip Morris International, glo от British American Tobacco пользуются 12%. Вейпы Joyetech привлекают 8% россиян и Smok 7%, у Eleaf и одноразовых электронных сигарет Pons по 6%.

Автор: Анна Левинская
Теги: курение, Исследование, ВЦИОМ, Philip Morris, British American Tobacco
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