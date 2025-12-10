 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Politico рассказало о «благе или проклятии» для правых в ЕС из-за Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Поддержка Трампа расколола ультраправые партии в Европе, пишет Politico. Немецкая «АдГ» увидела в этом шанс для выхода из изоляции, а французское «Национальное собрание» — обузу в преддверии выборов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Европейский ультраправый лагерь раскололся из-за поддержки со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку те не могут прийти к согласию, «благо это или проклятие», пишет Politico. В опубликованной на днях Стратегии национальной безопасности США крайне правые европейские фракции называются «патриотическими».

Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») намерена воспользоваться ситуацией и получить легитимность от Вашингтона, чтобы положить конец своей «политической изоляции», в то время как французское «Национальное собрание» Марин Ле Пен видит в этой поддержке «обузу», опасаясь, что ассоциация с Трампом навредит позиции партии перед выборами 2027 года, говорится в статье.

Лидеры «АдГ» приветствовали новую Стратегию нацбезопасности США, в которой Вашингтон предупреждает о возможной «утрате европейской цивилизационной идентичности», пишет издание. Евродепутат Петр Быстрон назвал документ «прямым признанием» работы партии и заявил, что приоритеты Трампа совпадают с программой фракции. На этой неделе делегация партии отправляется в США для встреч с представителями республиканцев. Дополнительный толчок для сближения этих сил придало то, что в январе госсекретарь США Марко Рубио назвал «замаскированной тиранией» решение немецких спецслужб признать партию экстремистской, говорится в публикации.

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Во Франции реакция более сдержанная — руководство «Национального собрания» предпочло промолчать. Евродепутат и член партийного руководства Тьерри Мариани считает, что Трамп «относится к Европе как к колонии» и едва ли может стать идеальным союзником. Партия делает ставку на «нормализацию» и расширение электоральной базы, а ассоциация с непопулярным в стране американским президентом, по их расчетам, лишь осложнит кампанию. По данным опроса Odoxa, 56% сторонников «Национального собрания» негативно относятся к Трампу, а среди всех французских избирателей его считают «агрессивным» 85% и «расистским» — 78%.

Французские эксперты указывают и на идеологические расхождения, отмечает Politico. Политолог Жан-Ив Камю отмечает, что Ле Пен придерживается социального курса и не разделяет американскую версию консерватизма. «Трампизм — сугубо американское явление, которое невозможно перенести во Францию», — говорит он. По его словам, для Ле Пен риск быть представленной как «агент Трампа» значительно превышает любые потенциальные выгоды.

Европейские лидеры ответили на претензии Вашингтона к Евросоюзу
Политика
Фридрих Мерц

В начале декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности. В 33-страничном документе говорится, что США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. Кроме того, Вашингтон указал на упадок Европы из-за политики в отношении мигрантов и низкой рождаемости. На фоне этого американский бизнесмен Илон Маск призвал упразднить Евросоюз.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нацстратегия США ужасна с точки зрения Европы. «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас пытались спасти демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы справились сами», — сказал он. А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс увидел в документе толчок для укрепления независимости Европейского региона.

Как считает бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес, европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.

Кремль, комментируя Стратегию нацбезопасности США, допустил, что этот документ может стать залогом для продолжения переговоров по Украине.

