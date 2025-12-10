Лавров заявил о наращивании Трампом санкций против России

Трамп пока только наращивает санкции против России, хотя обвинял Байдена в аналогичных действиях, заявил Лавров. Сам американский лидер ранее подтверждал, что не планирует отказываться от рестрикций против Москвы

Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против Москвы, а только их наращивает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Он напомнил, как Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ.

«Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп в июле пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными десятипроцентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал он.

21 ноября американский лидер заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России и не планирует от них отказываться. «Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», — добавил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько дней после того, как Вашингтон представил свой мирный план по Украине. Документ уже был значительно обновлен. Сейчас США согласовывают окончательный вариант соглашения с Киевом и Москвой.

В конце октября США из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний: «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Президент России Владимир Путин назвал новые рестрикции попыткой оказать давление на Москву. Однако уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, подчеркнул он. МИД, в свою очередь, отметил, что этот шаг контрпродуктивен и не принесет Москве серьезных проблем.