Лавров заявил о наращивании Трампом санкций против России

Трамп пока только наращивает санкции против России, хотя обвинял Байдена в аналогичных действиях, заявил Лавров. Сам американский лидер ранее подтверждал, что не планирует отказываться от рестрикций против Москвы
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против Москвы, а только их наращивает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Он напомнил, как Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ.

«Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп назвал «пошлины» своим любимым словом
Политика
Дональд Трамп

Трамп в июле пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными десятипроцентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал он.

21 ноября американский лидер заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России и не планирует от них отказываться. «Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», — добавил Трамп.

В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США
Политика
Дмитрий Песков

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько дней после того, как Вашингтон представил свой мирный план по Украине. Документ уже был значительно обновлен. Сейчас США согласовывают окончательный вариант соглашения с Киевом и Москвой.

В конце октября США из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний: «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Президент России Владимир Путин назвал новые рестрикции попыткой оказать давление на Москву. Однако уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, подчеркнул он. МИД, в свою очередь, отметил, что этот шаг контрпродуктивен и не принесет Москве серьезных проблем.

