Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» на Востоке

Шойгу: в Азии и в Тихом океане формируются зародыши НАТО

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) все чаще формируются военно-политические объединения, аналогичные НАТО, которые представляют угрозу безопасности России, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, «зародыши» НАТО на Востоке», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Подобные объединения, по его словам, «так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации» и создают дополнительные угрозы как для АСЕАН, так и для России. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении АСЕАН и контактов с этой организацией в ее нынешнем формате.

В начале ноября замминистра обороны России Олег Савельев заявил, что в АТР возможно создание «Индо-Тихоокеанского альянса», который может стать «прямым аналогом НАТО».

По его словам, Россия расценивает как угрозу усиление присутствия НАТО в АТР, а также «активную линию Запада», направленную на подрыв и пересмотр архитектуры безопасности АСЕАН.

Он подчеркнул, что к этому причастны «новые закрытые блоковые структуры», такие как оборонный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), формат QUAD (США, Австралия, Япония, Индия), соглашения между Японией, Филиппинами и США (JAPHUS) и другие. Деятельность подобных союзов, по оценке Савельева, ведет к возникновению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности.