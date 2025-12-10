В СВР прокомментировали слова Буданова об украинской «прослушке Кремля»

Кирилл Буданов (Фото: Global Look Press)

Спецслужбы России действуют в рамках полномочий, установленных национальным законодательством. Так директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о возможности «прослушивать Кремль».

«Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации», — сказал глава внешней разведки в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Нарышкин назвал затронутую журналистом тему «достаточно деликатной».

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации обнародовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября.

После этого президент России Владимир Путин напомнил, что публикация подслушанных телефонных разговоров в России является уголовным преступлением.

«Что касается этих сливов. Это могут быть фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — сказал глава государства.