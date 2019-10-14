Новая инициатива депутатов не поможет победить «телефонный терроризм», зато позволит еще больше ужесточить контроль за интернет-компаниями — в ущерб развитию Рунета

Мало что так заставляет изучать неизвестное и непонятное, как запрет. Лично я совершенно уверен, что запрещение какого-либо предмета в российской школе многократно повысило бы тягу к его изучению.

Я вспоминаю об этом каждый раз, когда вижу новые законопроекты о регулировании инфраструктуры Рунета. Их запреты уже давно нельзя считать смешными, но определенно можно назвать разрушительно-просветительскими. В полной мере это относится и к внесенным в Думу поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разрешающим блокировать в течение суток пользователей почтовых сервисов за распространение «запрещенной информации».

Непродуманный запрет

За редким исключением, почти все новые законы в этой сфере не учитывают базовых правил функционирования интернета. А главное из них — экстерриториальность сервисов и услуг, преодолеть которую можно только за счет масштаба собственного рынка. Когда в Евросоюзе приняли Общий регламент по защите данных (GDPR), то обязали бизнес вне зависимости от страны местонахождения соблюдать его при работе с гражданами ЕС. И бизнес на это пошел, потому что Евросоюз — крупнейший рынок в мире и глобальные компании скорее согласятся выполнить новые требования регулятора, чем отказаться от значительной доли прибыли.

Аналогичные попытки регуляторов в России ограничивать социальные сети под угрозой блокировки привели к плачевным результатам. Чиновников либо игнорируют, и, например, принадлежащая Microsoft сеть LinkedIn заблокирована в России из-за отказа переносить сюда серверы с данными русскоязычных пользователей, либо просто смеются над ними — блокировки Telegram давно уже превратились в бесплатное шоу. А на блокировку крупнейших соцсетей, таких как Facebook, российские регуляторы просто не решаются.