Попытка ввести новые правила работы для сервисов электронной почты пока тоже выглядит абсурдно. Единственным основанием, указанным в пояснительной записке к законопроекту, является желание «существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты».
Однако непонятно, как будет решаться проблема идентификации пользователей. В мире есть сотни небольших сервисов бесплатной электронной почты, где для регистрации не требуется ни номер телефона, ни какие-либо другие данные. Более того, техническая инфраструктура Сети устроена так, что злоумышленникам ничего не стоит зарегистрировать новый домен, настроить сервер электронной почты и продолжать рассылать письма.
Документ не учитывает, что ящики электронной почты взламывают, рассылают с них спам, подменяют адреса отправителя. Он не предусматривает и процедур расследования, арбитража и разбирательства. Это инициатива избирательно-карательного действия, ее суть в том, чтобы выявлять и блокировать.
Удар по российским сервисам
Давайте будем честными — этот законопроект не про «телефонных террористов». Он про другое, про ужесточение контроля за российскими сервисами электронной почты. Вероятность, что новые требования будет добровольно исполнять хоть один зарубежный сервис, ничтожно мала, а отсюда и закономерный вопрос: какой почтовый сервис выберет пользователь: тот, который может в любой момент заблокировать аккаунт по требованию российского регулятора, или другой, который точно этого не сделает?
Это не праздный вопрос. Важно помнить, что такие российские сервисы, как «Яндекс» и Mail.ru, предоставляют услуги не только физическим лицам, но и бизнесу в виде «почты для домена» в рамках сервисов «Mail.ru для бизнеса» и «Яндекс.Коннект». Напомню, что и «Яндекс», и Mail.ru находятся в реестре распространителей информации.
Понятно, что при подобном регулировании любой разумный бизнес постарается увести почту с российских серверов на те, которые находятся за пределами юрисдикции Роскомнадзора.
Трудно также представить, что запретительная машина остановится на почтовых сервисах. Ведь можно пойти дальше и внести, например, в специальный реестр сотовых операторов, чтобы начать блокировать телефонные номера. Или организаторов конференций, чтобы отключать микрофоны докладчикам и участникам.
В то же время новую инициативу депутатов можно назвать просветительской. К счастью, законы в России пока невозможно принять тайно, и в ходе обсуждения законопроекта многие впервые узнают, как работает электронная почта и почему заявленные в пояснительной записке цели неисполнимы. Даже не самые технически подкованные граждане начнут задумываться, где держать свой почтовый ящик. Можно ли винить их за то, что они выберут сервисы электронной почты не из списка Роскомнадзора? Нет. Можно ли будет обвинить в этом законодателей? Неизбежно. Цена подобного гражданского просвещения — ущерб российским интернет-компаниям, пока сложно измеримый, но его можно будет оценить спустя год-два после начала действия закона, если он будет принят.
Из всей этой истории следует очень неприятный вывод: Рунет и российская юрисдикция становятся для предпринимателей токсичными. Это уже не про инвестиционную привлекательность нашего рынка для зарубежных инвесторов, это скорее про желание российских граждан заниматься бизнесом в своей стране. Нынешняя политика приведет к тому, что появление новых стартапов или развитие существующих бизнесов с большей вероятностью будут происходить за пределами России.
Об авторах
Иван Бегтин
директор АНО «Информационная культура»
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