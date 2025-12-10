 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских дронов за утро

Силы ПВО сбили над Россией 12 украинских БПЛА за утро
Сюжет
Военная операция на Украине
В период с 7:00 до 9:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве также пишут, что ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью, столько же над Московским регионом и два над территорией Калужской области.

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву дронов
Политика

Ранее Собянин заявил, что утром, в районе 8 часов, были сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву.

По сообщению Министерства обороны утром 10 декабря, в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 были уничтожены над Брянской областью, два — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Анастасия Совкова
