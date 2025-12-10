Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских дронов за утро

Фото: Минобороны России

В период с 7:00 до 9:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве также пишут, что ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью, столько же над Московским регионом и два над территорией Калужской области.

Ранее Собянин заявил, что утром, в районе 8 часов, были сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву.

По сообщению Министерства обороны утром 10 декабря, в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 были уничтожены над Брянской областью, два — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.