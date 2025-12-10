Посол Франции рассказал, что занимается русским языком дважды в неделю

Николя де Ривьер (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Франции в России Николя де Ривьер занимается русским языком дважды в неделю, он совсем не владел языком, когда приступил к своим обязанностям. Об этом де Ривьер рассказал в интервью Радио и телеканалу РБК.

«Я 24 марта приехал [в Россию], то есть примерно 8–9 месяцев назад. <...> Я учу русский язык, два раза в неделю занимаюсь, раньше я вообще ни слова не говорил. Не могу сказать, что я владею русским языком в совершенстве, это займет время, но могу пару слов сказать, и я этому рад», — сказал французский посол.

Дипломат отметил, что его «хорошо приняли» в России. По его словам, до назначения на должность посла он приезжал в страну несколько раз.

Де Ривьер заявил, что отношения между Москвой и Парижем «довольно испорчены, даже очень испорчены». Он выразил надежду, что страны достигли самой низкой точки в диалоге и в будущем будут возвращать доверие и, возможно, займутся нормализацией отношений.

По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон попросил его вести диалог с российскими властями, гражданским обществом, а также с представителями бизнеса и культуры. Де Ривьер отметил, что «встречается со всеми россиянами», которые готовы на это.

Николя де Ривьера назначили послом Франции в России 17 марта 2025 года. В должности он сменил Пьера Леви, который занимал этот пост с января 2020 года по август 2024 года.

С 2019 по 2025 год де Ривьер являлся постоянным представителем Франции при ООН. Помимо этого, он служил в различных организациях системы ООН, а также работал в посольствах республики в Гааге и Вашингтоне.