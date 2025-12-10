 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
РАДИО
0

Посол Франции рассказал, что занимается русским языком дважды в неделю

Посол Франции де Ривьер: я занимаюсь русским языком дважды в неделю
Николя де Ривьер
Николя де Ривьер (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Франции в России Николя де Ривьер занимается русским языком дважды в неделю, он совсем не владел языком, когда приступил к своим обязанностям. Об этом де Ривьер рассказал в интервью Радио и телеканалу РБК.

«Я 24 марта приехал [в Россию], то есть примерно 8–9 месяцев назад. <...> Я учу русский язык, два раза в неделю занимаюсь, раньше я вообще ни слова не говорил. Не могу сказать, что я владею русским языком в совершенстве, это займет время, но могу пару слов сказать, и я этому рад», — сказал французский посол.

Дипломат отметил, что его «хорошо приняли» в России. По его словам, до назначения на должность посла он приезжал в страну несколько раз.

Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
Политика

Де Ривьер заявил, что отношения между Москвой и Парижем «довольно испорчены, даже очень испорчены». Он выразил надежду, что страны достигли самой низкой точки в диалоге и в будущем будут возвращать доверие и, возможно, займутся нормализацией отношений.

По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон попросил его вести диалог с российскими властями, гражданским обществом, а также с представителями бизнеса и культуры. Де Ривьер отметил, что «встречается со всеми россиянами», которые готовы на это.

Николя де Ривьера назначили послом Франции в России 17 марта 2025 года. В должности он сменил Пьера Леви, который занимал этот пост с января 2020 года по август 2024 года.

С 2019 по 2025 год де Ривьер являлся постоянным представителем Франции при ООН. Помимо этого, он служил в различных организациях системы ООН, а также работал в посольствах республики в Гааге и Вашингтоне.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Илья Доронов
Франция Россия русский язык посол
Материалы по теме
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
Политика
Посол Франции назвал точку равновесия в соглашениях по Украине
Политика
Новый посол Франции вручил в МИДе копии верительных грамот
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 11:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 11:38
Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций Бизнес, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год Экономика, 11:41
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС Политика, 11:38
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России Спорт, 11:37
Интернет вещей и умные устройства ждет технологический прорыв в 2026 годуПодписка на РБК, 11:37
Руководство декларирует одно, а делает другое. Что такое «тень команды» Образование, 11:36
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26 Спорт, 11:29
Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами Крипто, 11:29
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 11:28
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика Общество, 11:28
Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Политика, 11:24
Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров Общество, 11:20