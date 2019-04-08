Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне знают о запретительных законах

В целом подавляющее число опрошенных мало знают о законах Клишаса либо не знают о них вообще. Всего 18% респондентов заявили, что неплохо информированы о них, около 40% отметили, что «что-то слышали». Еще 41% опрошенных впервые услышали о законах от социологов. Директор Левада-центра Лев Гудков объяснил низкую информированность россиян о законах сенаторов тем, что дискуссия вокруг них была закрытой и слабо освещалась в СМИ. «Для социолога такое распределение — не новость, — сказал эксперт РБК. — «Политика» вызывает отчуждение, к ней отсутствует интерес у 75–85% россиян».

Вряд ли в Кремле изначально рассчитывали на поддержку обществом этих запретительных инициатив, поэтому их принятие прошло максимально незаметно, считает политолог Олег Игнатов. «Силовики и ведомства, которые следят за информационным полем, получают новые легальные инструменты для давления на оппонентов в критической ситуации. Скорее всего, эти меры, как и другие запретительные законы, будут применяться избирательно», — прогнозирует собеседник РБК.

Результаты исследования Левада-центра отличаются от данных опроса ВЦИОМа на аналогичную тему. Согласно этому исследованию, о наказании за фейк-новости известно 78% россиян. Большинство респондентов — 83% — поддержали эту инициативу. Против закона выступили всего 13% участников опроса. Более половины респондентов — 57% — решили, что после вступления этого закона в силу недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше.

Есть ли разница в том, как россияне относятся к двух законам

Социологи Левада-центра отмечают заметную разницу в том, как респонденты относятся к двум резонансным законам, сказал РБК Гудков. Закон о наказании за неуважение к власти вызвал осуждение большей части опрошенных. 52% респондентов не одобряют его, одобряют 39%. В то же время закон о штрафах за распространение фейковых новостей воспринимается большинством вполне позитивно: 55% опрошенных одобряют его, 35% не одобряют.

Социолог Левада-центра Денис Волков объяснил это расхождение тем, что закон о недостоверной информации «воспринимается как защита от потока новостей и тут люди регулирование даже поддерживают». При этом «на власть у людей аллергия», и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики — именно поэтому эту инициативу респонденты и не поддерживают.

Кто сильнее всего поддерживает законы

Большинство из тех, кто поддерживает оба закона, — пенсионеры, а также «необеспеченные, малообразованные и провинциальные люди, с надеждой смотрящие на власть как источник или гарантию их благополучия», говорит Гудков. Свою позицию поддерживающие законы респонденты объясняют «общественной пользой» цензуры, необходимостью порядка и так далее, что заставляет их негативно или даже враждебно оценивать действия оппозиции и критиков власти, отметил глава Левада-центра.

Оба этих закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности, сказал РБК экс-сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин. Если бы власть не имела таких опасений, то было бы достаточно действующего Уголовного кодекса, наказывающего за клевету, оскорбление чести и достоинства и попытку смены конституционного строя, полагает эксперт. «Раз такие законы появились — значит, власть не уверена в том, что действующий УК способен защитить ее», — заключил эксперт.